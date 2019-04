Die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal 1908 am Freitag stand in diesem Jahr ganz im Zeichen besonderer Mitgliederehrungen.

Der Vorstandsvorsitzende Andreas Bauer hatte alle Hände voll zu tun, die Anwesenden für ihre Verdienste um den Verein zu ehren. So wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der Vereinsnadel in Bronze Klaus Geschwender, Petra Kienle, Barbara Müller, Oliver März, Ivo List und Andreas Bauer selbst, natürlich durch seinen Stellvertreter Florian Hafen ausgezeichnet. Für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Ann-Marie Bregenzer, Ursula Wiedei, Joachim Mielke, Andrea Beiter, Lothar Springer und Armin Tietze die Vereinsnadel in Silber. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Heidi Hammer und Helga Peters mit der goldenen Vereinsnadel bedacht. 60 Jahre Vereinszugehörigkeit konnten sich dann Jolanda Hammer und Edi Hahn auf die Fahnen schreiben, für ganze 65 Jahre wurde Willi Kiefer geehrt. Mit ganz besonders viel Applaus wurde schließlich Walter Späh bedacht, der persönlich anwesend für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt wurde.

Anschließend wurden die Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold für langjährige aktive Vereinsarbeit verliehen. Diese gingen in Bronze an Florian Hafen, Felicitas Leißle, Jens Baur und Rieken Kall, Peter von Köding, Arthur Stroppel und Dietmar Müller. In Silber an Hans Körbel und in Gold an Georg Siber. Den Abschluss bildeten Hannelore Buck, Helmar Sengpil und wiederum Georg Siber, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Diese Ernennung setzt eine mehr als 20-jährige aktive Vereinsarbeit als Trainer, Übungsleiter oder beispielsweise in einer Vorstandsfunktion im Verein voraus.

Revival-Party findet wieder statt

Durchweg positiv fiel der Bericht des Vorsitzenden aus. Ganz besonders hob Bauer hier die im Jahr 2018 mit rund 1100 Teilnehmern durchgeführte Revival-Party hervor, die er als Erfolg auf ganzer Linie bezeichnete. Die nächste Auflage ist bereits geplant: Am 2. November soll die nächste Revival-Party stattfinden.

Neben weiteren Themen wie Datenschutz und Pflege der Homepage gab Andreas Bauer bekannt, dass im Sportheim ebenfalls Hand angelegt werden müsse. Eine neue Heizung sowie ein notwendiger Schallschutz wurden hier angesprochen. Des Weiteren berichtete Bauer, dass an der Turnhalle Au demnächst eine Flutlichtanlage installiert werde und dankte hierbei der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung.

Der Bericht der Schatzmeisterin, Simone Engler, machte deutlich, dass der Verein auch finanziell gut dasteht. Die Kassenprüfer Georg Siber und Klaus Denkert bestätigten ihr eine einwandfreie und saubere Kassenführung. Die Entlastung der Schatzmeisterin und des gesamten Vorstandes sowie die Durchführung der Neuwahlen wurden durch die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Sigmaringendorf, Sonja Hipp, vorgenommen. Hierbei gab Florian Hafen bekannt, dass er nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit für eine erneute Amtszeit als stellvertretender Vorsitzender aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehe. Ein Nachfolger für ihn konnte vorerst nicht gefunden werden. Da jedoch mit Hans Körbel ein weiterer Stellvertreter gewählt ist, war dies auch nicht zwingend erforderlich. Die Schatzmeisterin Simone Engler und die Schriftführerin Andrea Beiter wurden einstimmig in ihren bisherigen Ämtern bestätigt.