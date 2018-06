Neue, ungewöhnliche Stücke zieren das Programm der Waldbühne Sigmaringendorf für die bevorstehende Spielzeit 2016. Mit dem französischen Märchen „Die Schöne und das Biest“ und der wohl berühmtesten Vampirgeschichte der Weltliteratur, „Dracula“, haben sich die Regisseure des Freilichttheaters für zwei Werke entschieden, die zuvor noch nie in Sigmaringendorf gezeigt wurden.

„Ein neues Stück zu inszenieren ist eine Herausforderung und damit auch ein außerordentlicher Reiz für Spieler und Regisseure“, sind sich die Spielleiter Joachim Link (Dracula), sowie Karin Maichle und Alexander Speh (Die Schöne und das Biest) einig. Daraus entstehe etwas Besonderes für die Zuschauer. Die Auswahl möglicher Stücke ist von vornherein begrenzt, erklärt Speh: „Wenn wir ein Stück lesen, prüfen wir erst einmal, ob es in Hinblick auf die zu vergebenden Rollen zu unserer Spielerschar passt und ob die äußeren Gegebenheiten auf der Freilichtbühne umsetzbar sind.“ Dann muss das Werk natürlich auch zu den Wünschen von Spielern und Zuschauern passen. So standen am Ende des Entscheidungsprozesses zwei weltbekannte Werke.

Fee verwandelt Prinzen

Im französischen Märchen „La belle et la bête“, zu deutsch „Die Schöne und das Biest“, geht es um den Prinzen Maurice de Chauvignac, der wegen seines bösartigen Benehmens Kindern gegenüber von der Kinderfee Finesse auch äußerlich in ein Biest verwandelt wird – und mit ihm greift der Zauber auf alle Bediensteten seines Schlosses über. Nur wenn es ihm gelingt, trotz seiner scheußlichen Gestalt das Herz einer schönen, kinderlieben Frau zu erobern, kann er erlöst werden und seine alte Gestalt wiederbekommen. Da trifft es sich gut, dass er eines Tages die wunderschöne Belle, Tochter des Spielzeugerfinders Jouet kennenlernt.

Von den unzähligen Bearbeitungen dieses Stoffes haben sich die Waldbühne-Verantwortlichen für eine kindgerechte Fassung des norddeutschen Regisseurs Walter Edelmann entschieden, die mit viel Tanz und Gesang angereichert unterhaltsame Stunden für Groß und Klein bietet.

Die Erwachsenenspielgruppe um Regisseur Joachim Link hat sich mit „Dracula“ ein Werk der Weltliteratur ausgesucht. Bram Stoker erschuf 1897 die bis heute bekannteste Vampirgestalt. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Londoner Rechtsanwalt Jonathan Harker, der für Verhandlungen mit einem Klienten nach Transsylvanien reist und dort nach einigen unheimlichen Begegnungen aus dem Schloss des Grafen Dracula flieht. Wieder zurück in London, holt ihn das dort Erlebte bald ein. Die beste Freundin seiner Verlobten erkrankt schwer an bis dahin unbekannten Symptomen, und erst der renommierte Professor van Helsing erkennt, dass hier Vampire ihr Unwesen treiben. Schließlich wird auch Harkers Verlobte selbst ein Opfer Draculas und eine Verfolgungsjagd durch halb Europa bis ins finsterste Transsylvanien beginnt.

Die Spielzeit des Kinderstücks dauert vom 11. Juni bis Ende Juli, Dracula treibt sein Unwesen vom 2. Juli bis Anfang September. Der Kartenvorverkauf startet voraussichtlich am 1. März, Geschenkgutscheine gibt es aber schon vor Weihnachten im Donau-Lädele in Sigmaringendorf.