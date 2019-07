Waldbühne Sigmaringendorf verzeichnet den 10 000. Besucher dieses Jahr

Noch erfolgreicher als im Vorjahr verlief die erste Saisonhälfte der Waldbühne Sigmaringendorf. Der „schwedische Sommer“ mit dem Lausejungen Michel aus Lönneberga und dem Hundertjährigen Allan Karlsson lockte bislang so viele Zuschauer an, dass bereits Mitte Juli der zehntausendste Zuschauer der Spielzeit begrüßt werden konnte. Sehr überrascht, aber hoch erfreut war die Familie Cilento aus Herbertingen, die am vergangenen Freitag vor Beginn der Vorstellung des „Michel“ von Waldbühnevorstand Walter Kordovan auf die Bühne gebeten und als zehntausendste Besucher reich beschenkt wurden: Es gab einen Familienkartengutschein für die Spielzeit 2020, ein Waldbühne-Buch und einen Blumenstrauß, sowie das unbezahlbare Gefühl, von einem ausverkauften Zuschauerraum beklatscht zu werden.

Am bevorstehenden Wochenende endet dann bereits die Spielzeit des Michel aus Lönneberga, während der Hundertjährige noch bis Anfang September seine Flucht aus dem Altersheim begeht.

Zuvor bietet die Waldbühne noch ein ganz besonderes Schmankerl für die Freunde erstklassiger Musik: Mit der „Boogie-Connection“ aus Freiburg um Christoph Pfaff (Gitarre, Gesang, Mundharmonika), Thomas Scheytt (Piano) und Hiram Mutschler (Schlagzeug) tritt eine der bekanntesten deutschen Jazz-Bands auf und verspricht energiegeladenen Boogie, Soul und Rhythm ‚n‘ Blues. Karten für dieses besondere Konzert gibt es über die Waldbühne-Homepage, aber auch in der Bäckerei Rebholz in Sigmaringendorf, bei der Firma Preis Druck in Sigmaringen, sowie an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.