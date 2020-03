Waldbühne führt neues Buchungssystem ein

Die Möglichkeit der platzgenauen Buchung hält Einzug in das Kartenkaufverfahren der Waldbühne Sigmaringendorf. Im gerade gestarteten Vorverkauf für die Spielzeit 2020 kann nun schon der gewünschte Sitzplatz online ausgewählt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitige Anfragen machten Bewältigung schwierig

Nach Angaben des Veranstalters verteilten ehrenamtlichen Vorverkäufer bisher die Sitzplätze nach dem „best-place“-Prinzip. Das heißt, im Moment der Kartenbestellung wurde der beste verfügbare Platz vergeben. Dies machte es, vor allem wenn viele Anfragen gleichzeitig eingingen, nicht immer möglich, dem Besteller seinen genauen Platz mitzuteilen, da zunächst die noch nicht bearbeiteten Buchungen platziert werden mussten.

Das ändert sich. Wer über die Internetseite www.waldbuehne.de Karten beispielsweise für die „Feuerzangenbowle“ (Premiere am 4. Juli) oder „Die kleine Hexe“ (Premiere am 13. Juni) kauft, kann sich nun seinen Platz auswählen und bekommt die passenden Eintrittskarten zum selbst ausdrucken per Email zugeschickt.

Die Auslagerung wäre der geringere Aufwand gewesen, hätte aber eine Einschränkung an Flexibilität und längerfristig sehr viel höhere Kosten bedeutet. Alexander Speh, Pressesprecher der Waldbühne

Da das alte Buchungssystem an seine Grenzen gestoßen sei, war der Zeitpunkt für eine Umstellung gekommen. Man stand vor der Wahl, ein Buchungssystem für die Waldbühne erstellen zu lassen oder den Kartenverkauf an ein bestehendes Ticketportal auszulagern. „Die Auslagerung wäre der geringere Aufwand gewesen, hätte aber eine Einschränkung an Flexibilität und längerfristig sehr viel höhere Kosten bedeutet“, so Waldbühne-Pressesprecher Alexander Speh in der Mitteilung

Daher habe man sich entschieden, die einmaligen Investitionskosten für eine Eigenentwicklung zu tragen. Aufgrund dieser Kosten und allgemein steigender Preise, vor allem für Aufführungsrechte und Bühnenausstattung, sei nun eine Preiserhöhung zur Spielzeit 2020 nötig gewesen.

Erwachsene zahlen künftig zwei Euro mehr

So stiegen die Preise für das Erwachsenenstück um zwei Euro und um einen Euro für ermäßigte Karten, beim Kinderstück betrage die Preiserhöhung einen Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder. „Angesichts der Investitionskosten für das Buchungssystem halten wir diesen Anstieg der Preise für gerechtfertigt und sind überzeugt, dass unsere vielen Besucher und Freunde dies mittragen werden“, ergänzt Speh.

Karten können laut der Mitteilung auch weiterhin telefonisch reserviert werden. Bei dieser Buchungsform besteht jedoch die Möglichkeit der platzgenauen Reservierung nicht.