Vorfreuden im Advent

Für die Einstimmung auf die Adventszeit und Weihnachten wurden vom Haus Löwen fünf Aktionen für die Mieter, Bewohner der Wohngemeinschaft und Gäste der SENOVA Tagespflege mit ihren Angehörigen organisiert.

Zuerst wurde auf den Advent eingestimmt. Bei Glühwein und Punsch, Grillwurst und Crepes haben Besucher aus Sigmaringendorf und Umgebung gemeinsam mit Bewohnern des Haus Löwen, sowie Gästen der SENOVA Tagespflege mit ihren Angehörigen die vorweihnachtliche Stimmung genossen.

Am nächsten Tag besuchten die Bewohner die Seniorenfeier der Gemeinde Sigmaringendorf in der Donau Lauchert Halle. Dort konnten sie in geselliger Runde alte Bekannte treffen und die schöne weihnachtliche Stimmung genießen. Am 7. Dezember kam der Nikolaus mit Knecht Ruprecht zu Besuch. Bei Gedichten und Liedern war es für die Gäste der SENOVA Tagespflege ein lustiger Besuch. Auch in der Wohngemeinschaft konnten die Bewohner den Nikolaus mit Gesellen begrüßen und feiern. Die abschließende Aktion war die Teilnahme am „Schlösslezauber“. Der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Sigmaringendorf, organisiert vom Musikverein. Damit konnte mit dem Verkauf von Gebasteltem und selbst hergestellten Likören der Soziale Zweck des Marktes unterstützt werden. Die Woche darauf spielten und sangen Frau Chevalier und ihre Tochter für das gesamte Haus. Nicht nur besinnliche, sondern auch lustige Advents- und Weihnachtslieder standen auf dem Programm.

Die Teilhabe an dem Sigmaringendorfer Gemeindeleben wurde damit auch im Advent und im Alter ermöglicht.