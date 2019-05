Vermeintlicher Gasaustritt entpuppt sich als Verbrennungsproblem

Die Ursache für den vermeintlichen Gasaustritt in Sigmaringendorf, der am Freitagabend einen größeren Feuerwehr- und Rettungseinsatz ausgelöst hat, hat sich am Ende als Heizungsdefekt entpuppt.

Ein junges Elternpaar im Alter von 20 Jahren nahm in seiner Wohnung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus in der Weißhanstraße am frühen Freitagabend einen seltsamen Verbrennungsgeruch wahr. Beim Überprüfen der Gastherme stellten die beiden einen Defekt fest, sodass von einem Gasaustritt ausgegangen werden musste.

Alsbald trafen die herbeigerufenen Rettungskräfte von den Feuerwehren Sigmaringendorf und Sigmaringen, der Kreisbrandmeister vom Dienst, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und die Polizei vor Ort ein.

Verdacht auf Kohlenstoffmonoxidvergiftung

Die beiden 20-jährigen Bewohner und ihr Kind wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit dem Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in ein Klinikum gebracht.

Abschließend wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch einen hinzugerufenen Techniker des Energieversorgers festgestellt, dass es zu keinem Gasaustritt gekommen war, sondern der seltsame Geruch lediglich auf ein Problem in der Verbrennung zurückzuführen war.

Auch die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden sicherheitshalber ebenfalls evakuiert und einer Überprüfung durch den Techniker unterzogen – allerdings mit negativem Ergebnis. So konnte Entwarnung gegeben werden und die Bewohner konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren.