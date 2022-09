Verkehrszeichen mit Aufklebern verunstaltet - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte zwischen August und September mehrere Verkehrszeichen an der Ortsdurchfahrt der B 32 / Hauptstraße mit Aufklebern verunstalteten. In jüngster Vergangenheit und auch am Anfang des Jahres kam es vermehrt zu solchen Verunstaltungen im obengenannten Bereich, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Schadenshöhe wird im dreistelligen Euro-Bereich beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet alle Personen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter Telefon 07571 / 1040 zu melden.