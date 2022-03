Unterwegs mit Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Familienwanderung des Schwäbischen Albvereins Sigmaringendorf in diesem Jahr führte von Bingen zur Ruine Schatzberg. Vom Oberseehof aus ging es zunächst ins Mosteltal, wo Wanderführer Hermann Brodmann die alte Sage vom „Schinderwässerle“ erzählte. Unterwegs waren die ersten Frühblüher zu entdecken, Seidelbast und ganze Hänge voller Märzenbecher. Auf der Ruine Schatzberg wurde Mittagsrast gehalten. Brodmann erläuterte die Geschichte der im 15. Jahrhundert zerstörten Burg und des berüchtigten Raubritters Hans Hödiö. Durch den Binger Wald ging es über den Paul-Mayer-Weg und den Spielplatz Storchennest zurück zum Ausgangspunkt. Gäste der Familienwanderung waren neun ukrainische Flüchtlingsfamilien, die derzeit in Bingen und Sigmaringendorf Zuflucht gefunden haben. Ein strahlender Frühlingstag ließ sie ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen. Der Albverein Sigmaringendorf lädt neuerdings zu „Familienwanderungen plus“ ein. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern, die etwas anspruchsvollere Wanderungen suchen, an Eltern, deren Kinder aus der bisherigen Familiengruppe herausgewachsen sind, sowie an Jugendliche, junge und junggebliebenen Erwachsene.