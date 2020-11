Ungewöhnlichste Spielzeit in 90 Jahren Waldbühne

Es war sicherlich eine der ungewöhnlichsten Spielzeiten in der über 90-jährigen Geschichte der Sigmaringendorfer Waldbühne: Wie so viele andere Kulturbetriebe wurden auch die Dorfer Schauspieler Opfer der Corona-Pandemie. Jetzt zieht das Vorstandsteam der Waldbühne ein Fazit dieser Saison.

Die Kontaktbeschränkungen im Frühjahr machten die Planung einer normalen Saison und die Probenarbeit unmöglich, sodass Ende März die unvermeidliche Absage der Sommerspielzeit folgte. Die geplanten Stücke „Die Feuerzangenbowle“ und „Die kleine Hexe“ wurden gestrichen, wobei noch nicht feststeht, ob diese im kommenden Jahr nachgeholt werden sollen, teilt die Waldbühne in einer Pressemeldung mit. Denn die Zukunft steht in den Sternen: Unter welchen Bedingungen im kommenden Jahr Theater auf der Waldbühne umgesetzt werden kann, ist in den kommenden Wochen Thema einer Arbeitsgruppe der Vereinsführung.

„Wir haben das große Glück, dass wir uns im Amateurbereich bewegen. Kulturschaffende, die davon leben müssen, haben gerade ein richtiges Problem“, sagt Alexander Speh, der für die Pressearbeit im Verein zuständig ist. Die Verantwortlichen wollten die Saison jedoch wenigstens im kleinsten Rahmen aufleben lassen – schon kurz nach der Absage der Sommerspielzeit haben die Spielleiter Frank Speh und Fabian Felbick die Idee, im Herbst ein Kammerstück im Saal mit einem gut durchdachten Hygienekonzept aufzuführen. Die Idee zur Komödie „Der Vorname“ war entstanden. Schnell fand sich eine Spielergruppe und einige fleißige Helfer im Hintergrund, die eine Umsetzung zunehmend realistisch erscheinen ließen.

Die Bedingungen waren völlig ungewöhnlich: Eng am Publikum, in der Halle, wenig Spieler, viel Text und vor allem nur sechs Aufführungen mit jeweils 100 Zuschauern. „Das ist in der Summe nicht mal so viel, wie sonst bei einer Aufführung auf der Waldbühne“, sagt Speh. Denn in einer normalen Saison der Waldbühne kommen im Schnitt zwischen 14 000 und 15 000 Zuschauer. Im Rekkordjahr 2014 waren es sogar 17 200 Zuschauer, wie Speh mitteilt. Das könne mit diesem Jahr nicht einmal annähernd verglichen werden.

Nur mit großem ehrenamtlichen Einsatz und finanzieller Unterstützung durch die örtlichen Banken, die Gemeinde Sigmaringendorf und den Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg sei es überhaupt möglich gewesen, die Produktion umzusetzen. „Wir haben im Moment noch kein Ergebnis vorliegen, ob es in diesem Jahr eine Nullnummer gewesen ist oder wir sogar einen minimalen Gewinn machen konnten“, sagt Speh. Der Verein befinde sich aber in der glücklichen Lage, keine Schulden oder größere Bauprojekte abzahlen zu müssen.

Vom Publikum gab es reichhaltigen Applaus und die deutlich spürbare Dankbarkeit, dass endlich wieder etwas Kulturelles geboten wurde. Auch das Hygienekonzept der Waldbühne fand breiten Anklang, sodass das Experiment durchaus als gelungen bezeichnet werden kann, heißt es in der Mitteilung.

Als sehr besonders erlebten Zuschauer und Spieler dabei die Anordnung des Zuschauerbereichs in Hufeisenform um die Bühne herum, sodass gleichzeitig nach drei Seiten gespielt wurde und damit dem Zuschauer das Gefühl gegeben wurde, im Ort der Handlung, dem Wohnzimmer der Familie Godo anwesend zu sein.

„Schwierigkeiten, denen wir in der Durchführung begegneten, waren neben der Finanzierbarkeit die Suche nach einem geeigneten Ort für die Aufführungen“, sagt Speh. Mehrere Locations seien gesichtet worden, jedoch waren die Anforderungen an Größe, Belüftbarkeit, getrennte Zugangswege für die Zuschauer, Preis und technische Voraussetzungen doch enorm. „Am Ende hatten wir dann das große Glück, dass mit dem örtlichen Musikverein und dem Kleintierzuchtverein zwei Vereine aus Sigmaringendorf Veranstaltungen in der Donau-Lauchert-Halle absagen mussten und wir somit die Halle über einen längeren Zeitraum ununterbrochen nutzen konnten. Der Auf- und Abbau wäre ansonsten zu aufwendig geworden.“

Für das neu installierte Kartenverkaufssystem habe das Saalstück einen willkommenen ersten Probelauf dargestellt. Die Möglichkeit der Platzwahl bei der Buchung, die für die Waldbühne jetzt eingerichtet wurde, konnte zwar dafür nicht umgesetzt werden, soll aber, sobald wieder halbwegs „normal“ auf der Freilichtbühne gespielt werden könne, bereitstehen.

Die Waldbühne selbst lag aber auch nicht völlig brach im laufenden Jahr: Es gelang den Verantwortlichen, die Zeit für Arbeiten an der Bühnenanlage zu nutzen, die sonst im laufenden Betrieb oft zu kurz kommen. Dazu gehörten Instandhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen im Backstagebereich, die Sichtung von Material, sortieren und aufräumen oder entsorgen sowie Verbesserungen für den Kulissenbau zu installieren.

„Alles in allem geht eine äußerst ungewöhnliche, aber dennoch nicht ruhigere Saison zu Ende“, sagt Speh. Der Verein habe die Zeit genutzt und steckt mitten in den Planungen und Vorbereitungen zur Spielzeit 2021, zu der sich aber leider noch nicht allzuviel sagen lasse.