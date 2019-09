Unbekannter schlägt Straßenfestbesucher einen Zahn aus

Ein unbekannter Täter hat einem 17-jährigen Jugendlichen beim Straßenfest in Sigmaringendorf einen Zahn ausgeschlagen.

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 0.30 Uhr stieß der bislang unbekannte Täter den 17-Jährigen auf dem Weg zur Toilette vor dem „Ledigenzelt“ um. Dabei schlug er dem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.