Die Polizei sucht Zeugen zu einem unbekannten Täter, der im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in den Lastwagen eines Forstunternehmens eingebrochen ist, der in einem Wald im Brandweg, Nähe des Recyclinghofs in Sigmaringendorf abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Der Täter gelangte mit einem bislang unbekannten Gegenstand in den Innenraum des Fahrzeugs, wo er eine Werkzeugkiste und eine Sehbrille entwendete. Dabei riss er einen Hebel ab und schlug das Radio ein. Weitere Beschädigungen hinterließ der Unbekannte am linken Fahrzeuglicht, am Außenspiegel der Fahrerseite, an den Scheibenwischern sowie an der Kennzeichenhalterung. Das vordere Kennzeichen nahm der Täter mit. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1400 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Einbruchs, Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Telefon 07571/1040 zu melden.

Mehr zum Thema Krauchenwies Jagd-Hochsitz brennt