Nachdem Unbekannte in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen einen Gartenzaun auf einem Bauplatz in der Hans-Hinger-Straße zerstört haben, bittet die Polizei Sigmaringen um Hinweise. Der Zaun wurde mutwillig eingetreten, sodass an mehreren Brettern Schaden entstand, das teilt die Polizei mit.