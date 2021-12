Unbekannte brechen erneut in Metzgerei ein

Ein erneuter Einbruch in eine Metzgerei in der Hauptstraße hat sich laut einer Mitteilung der Polizei am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 14.45 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr in Sigmaringendorf ereignet. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Metzgerei und entwendete anschließend einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich hierbei um einen Wiederholungstäter handeln könnte, welcher bereits im Oktober schon einmal in die Metzgerei eingebrochen ist.