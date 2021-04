Umleitung: Nur wenige halten sich an Tempo 30

Sigmaringendorf hat vorgesorgt: Seit Beginn der Bedarfsumleitung gilt in der Krauchenwieser Straße, die hauptsächlich betroffen ist, vorübergehend Tempo 30. Tatsächlich ist nämlich derzeit mehr los im Ortskern. Bürgermeister Philip Schwaiger erkärt sich das durch nicht Ortskundige, die lieber die beschilderte Umleitung nutzen als sich am Ende womöglich zu verfahren.

Doch trotz 30er-Zone bis zur B 32 gibt es das nächste Problem, so Schwaiger: „Nur wenige haben sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten.“ In Folge habe die Kommune am Ortseingang eine Messanlage angebracht, die auf die Geschwindigkeitsüberschreitung hinweist.

Bürger regen mobilen Blitzer an

Auf Anregung der Bürger habe es auch Kontakt zur Straßenverkehrsbehörde gegeben, um mobil blitzen zu lassen. Denn Anwohner hatten beobachtet, dass die Messanlage nur bedingt etwas bringt.

Die Anfrage fruchtete: Die Polizei machte Anfang April an einem Dienstagmorgen eine Geschwindigkeitskontrolle, die die Vermutung von Kommune und Anwohnern bestätigte: 215 Autofahrer überschritten die 30 km/h.

Es hat gewirkt, wir haben sensibilisiert, die Autofahrer sind langsamer unterwegs. Philip Schwaiger, Bürgermeister von Sigmaringendorf

Auch wenn das viele Geld der Aktion laut Schwaiger nicht in die Gemeindekasse fließt, hat sie trotzdem etwas Gutes für die Gemeinde gebracht: „Es hat gewirkt, wir haben sensibilisiert, die Autofahrer sind langsamer unterwegs.“

Er zeigt sich nach drei Wochen Brückenarbeiten zufrieden mit der Lösung, dass es sich nur um eine Bedarfsumleitung durch den Ort dreht und die Baustelle über all die Monate hinweg durchfahren werden kann. „Wir haben das Maximum dessen rausgeholt, was möglich war“, sagt er.

Neue Ampeltaktung soll Stau verhindern

Noch ein Plus: Die Taktung der Ampel auf der B 32 wurde erhöht – ein Wunsch, der den Gemeinderat in Sigmaringendorf schon länger herumtreibt. Durch die neue Taktung werde ein längerer Rückstau auf der Krauchenwieser Straße verhindert. Ob sie erhalten bleibt, ist aber offen.

Der Auffassung, dass sich einiges verbessert hat, ist auch Anwohnerin Barbara Lechner-Gay, die zusammen mit ihrem Mann in der Krauchenwieser Straße wohnt. „In der ersten Woche war wirklich die Hölle los“, sagt sie. Seit dem ersten Blitzen sei es aber deutlich ruhiger geworden.

Wir Anwohner sind alle der Meinung, dass mindestens einmal pro Woche geblitzt werden muss. Anwohnerin Barbara Lechner-Gay

„Wir Anwohner sind alle der Meinung, dass mindestens einmal pro Woche geblitzt werden muss, damit das Tempo 30 auch weiterhin eingehalten wird.“ Zudem fehle ein zusätzliches Schild aufseiten der Wohnhäuser in der Krauchenwieser Straße. „Am ehemaligen Gasthof Linde fahren alle noch 30 km/h und beschleunigen dann aber, je weiter es Richtung Waldbühne geht“, sagt Lechner-Gay. Die Gemeinde bemühe sich und sie hoffe, dass auch künftig weitere Geschwindigkeitsmesungen folgen werden.

Wie in Sigmaringendorf gilt auch in Vilsingen während der Zeit der Umleitung Tempo 30 auf der betroffenen Straße. Zusätzlich wurde eine Fußgängerampel aufgestellt, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, erklärt Bürgermeister Bernd Gombold. „Die Dorfstraße teilt den Ort. Und gerade für den Kindergarten und die Schulen haben wir darum gebeten, eine Ampel aufzustellen“, sagt er.

Worüber Inzigkofens Bürgermeister Bernd Gombold froh ist

Auch schätze er den Verkehr in Vilsingen im Moment als erträglich ein. Positiv seien bisher die Geschwindigkeitskontrollen aufgefallen, die, wenn es nach Gombold ginge, beibehalten werden sollten. „Es war auf jeden Fall gut, dass wir uns gewehrt haben und dass nochmal alle zusammengekommen sind“, sagt Gombold. Er sei froh, dass das Regierungspräsidium (RP) den Gemeinden entgegengekommen sei.

Das RP ist im Moment zufrieden mit dem Verlauf der Baustelle, teilt Dirk Abel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums auf Nachfrage mit. „Der Zeitplan kann gerade gut eingehalten werden, das ist erfreulich“, sagt er.

In Laiz wird eventuell nachträglich noch Tempo 30 eingeführt. „Der Verkehr hat schon zugenommen und ich rechne damit, dass das Limit nachträglich noch kommen wird“, sagt Wolfgang Querner, Ortsvorsteher von Laiz. Die Messungen des Verkehrs laufen im Moment jedoch noch, sodass ein Ergebnis erst in einigen Wochen vorliegen werde.