Über 300 Wallfahrer trafen sich im Laucherthal

Bei herrlichem Frühlingswetter wanderten die Wallfahrer/innen aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit zum zentralen Gottesdienst bei der Kirche St. Meinrad im Laucherthal, wo um 10.30 Uhr Gottesdienst gefeiert wurde. Pfarrer Ekkehard Baumgarten begrüßte freudig über 300 Gemeindemitglieder aus der ganzen Seelsorgeeinheit Sigmaringen zum Gottesdienst unter freiem Himmel. Für die musikalische Begleitung sorgte Peter Brodmann mit dem Blech-Bläser-Ensemble aus Sigmaringen. Dietmar Ruf am Piano begleitete den Katholischen Kirchenchor Sigmaringendorf unter der Leitung von Rebecca Sugg. An die 50 Minis, die bereits zu Fuß oder mit dem Rad eingetroffen waren, zogen zu den wohlklingenden Tönen der Bläser auf den Platz ein. Das Gemeindeteam hatte zahlreiche Bänke auf der Blumenwiese aufgestellt, sodass sich ein tolles Bild der blühenden Margeriten zwischen den Besuchern auftat. Dieser Gottesdienst wird inzwischen gerne angenommen und es mussten noch zusätzlich Stühle aufgestellt werden. Pater Stefan Havlik erklärte in seiner prägnanten Festpredigt den Begriff „Christi Himmelfahrt“, auch in der heutigen Zeit. Da kam ihm ein Begriff aus seinem Dienst als Militärseelsorger zu Hilfe, dass es sich bei Christi Himmelfahrt nicht um ein „Himmelfahrtskommando handle, sondern dass uns Jesus schon noch Möglichkeiten anbiete, durch das Loch in der großen Wand, zu ihm zu treten“. Eine schöne Geste im Gottesdienst war, dass eine junge Ukrainerin die Lesung und die Fürbittern ebenfalls auf Ukrainisch vortrug und so für eine Verbundenheit zwischen den Wallfahrern sorgte. Zum Ende des Gottesdienstes segnete Pfarrer Baumgartner dann noch die Räder der Ministranten. Danach löste er eine verlorene Wette bei den Erstkommunionkindern ein, indem er ihnen und auch allen anderen anwesenden Kindern ein Eis aus dem inzwischen eingetroffenen Eiswagen spendete, was mit großem Hallo aufgenommen wurde. Er bedankte sich bei allen Beteiligten für die Vorbereitungen und das Mitfeiern. Im Anschluss hatte das Gemeindeteam Sigmaringendorf eine Stärkung in Form von Butterbrezeln und Getränken für die Wallfahrer vorbereitet, sodass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam und man in lockerer Runde den Morgen ausklingen lassen konnte.