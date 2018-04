Die Mitgliederzahl der Abteilung Turnen des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal hat sich im vergangenen Jahr um 41 gegen den Trend deutlich gesteigert; das wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Unter den insgesamt 705 Mitgliedern sind 282 Kinder und Jugendliche.

Abteilungsleiterin Sandra Leibold informierte in ihrem Bericht über den Besuch des Landeskinderturnfestes in Ravensburg, über die erfolgreiche Teilnahme an Gymnastikwettkämpfen und an Gau- und Kreismeisterschaften. Mit der Liebfrauenschule bestehe eine Kooperation. Sehr gut genutzt werde das besondere Angebot der Abteilung, Kinder aus der Ganztagesbetreuung des Kinderhauses zum Turnen abzuholen und wieder zurückzubringen.

Die Übungsleiter oder Sprecher der verschiedenen Sport- und Altersgruppen – von der Eltern-Kind-Gruppe bis zur therapeutischen Gymnastik für Senioren – berichteten von ihrer abwechslungsreichen Arbeit. Neben den vielen sportlichen Aktivitäten ist die Abteilung auch im außersportlichen Bereich sehr aktiv: sei es beim Straßenfest oder bei der Ausrichtung und Bewirtung verschiedener Veranstaltungen. Bei der Typisierungsaktion für den leukämiekranken Arda waren zahlreiche Helfer der Abteilung im Einsatz – außerdem wurde eine Spende des Gesamtvereins in Höhe von 750 Euro an die DKMS übergeben.

In Bezug auf Aus-und Weiterbildung war die Abteilung ebenfalls rege. Eine Lizenz zum Übungsleiter im Breitensport wurde verlängert, zwei Übungsleiterinnen schlossen ihre Ausbildung zum lizenzierten Übungsleiter im Geräteturnen und zwei Übungsleiterinnen ihre Ausbildung zum Übungsleiterassistenten erfolgreich ab. Zum Thema Kinderschutz konnte der Referent Matthias Reinmann vom WSJ Stuttgart gewonnen werden, der vor Ort eine Schulung zum Thema Sensibilisierung für grenzachtendes Verhalten, Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt mit 30 Teilnehmern leitete. Derzeit erarbeitet der TSV ein Präventions- und Schutzkonzept, um das Kinderschutz-Siegel des Landkreises zu erhalten.