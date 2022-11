TSV Sigmaringendorf lädt zur Turnschau ein

Die Jahresturnschau der Abteilung Turnen des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal findet am Samstag, 3. Dezember, in der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf statt. Saalöffnung mit Bewirtung ist um 15 Uhr. Das Motto der diesjährigen Jahresturnschau lautet: „Weihnachtszirkus“.

Nach zwei Jahren Pause wird laut Veranstalter ein stimmungsvolles Programm aus den Bereichen Turnen, Tanz und Gymnastik geboten. Beginn der Veranstaltung ist für 15.30 Uhr geplant. Alle Kinder- und Jugendgruppen gestalten das Programm und präsentieren ihr sportliches Können. Der Besuch des Nikolaus, der alle Kinder für deren sportlichen Ehrgeiz belohnen wird, beschließt den Nachmittag.