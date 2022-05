TSV-Gesamtverein hält Hauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TSV Sigmaringendorf- Laucherthal hielt vor kurzem seine Hauptversammlung ab. Nach der Bekanntgabe der Abteilungswahlen folgte der Jahresbericht des 1. Vorsitzenden Andreas Bauer. Im Anschluss folgte der ausführliche Kassenbericht der Kassiererin Simone Engler. Die beiden Kassenprüfer bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung und stellten den Antrag auf Entlastung. Die Entlastung der Kasse sowie der Vorstandschaft führte BM Schwaiger durch.

Dann nahm Andreas Bauer die Ehrungen vor. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: S. Bregenzer, N. Flämig, M. Hinder, M. Holzhauer, K. Kraue, M. Lang, S. List, für 40 Jahre C. Rossknecht, W. Schulze, M. Rebholz, für 50 Jahre Ch. Rudolf, W. Schmidt und für 60 Jahre H. Häberle. Die Ehrennadel in Bronze bekamen U. Stephan, A. Beil, N. Sarkadi, K. Leibold, L. Knapp, S. Speidel, H. Krause. Die Ehrennadel in Silber bekamen T. Flämig, G. Sprißler, Ch. Stoehr, S. Kern, Kai Leibold, H.P. Stumpp, R. Mockler. Die Ehrennadel in Gold wurde verliehen an F. Hafen, M. S. Kall, L. Herzog, J. Brunner. Die Ehrennadel Gold + Diamant bekam Simona Schier-Stroppel.

Ebenso gab es drei neue Ehrenmitglieder im TSV: Sonja Seifert, Andrea Beiter und Wolfgang Schulze. Alle drei sind jeder für sich über 40 Jahre als Übungsleiter im TSV tätig; Sonja in der TGW, Andrea im Eltern/ Kind Turnen und Wolfgang im Seniorensport. Vorsitzender Andreas Bauer dankte den „neuen“ Ehrenmitgliedern für ihren jahrzehntelangen Einsatz für den TSV.

Bei den Neuwahlen wurden folgende Ämter besetzt: 1. Vositzender Andreas Bauer – einstimmig, 1.stellvertretende Vorsitzende Silvia Springer (gewählt 2021) Schriftführerin Andrea Beiter – einstimmig. Neu dazu gekommen ist Sonja Seifert als 2. stellvertretende Vorsitzende, Kassiererin Simone Engler (gewählt 2021).

Nach dem Ausblick auf das kommende Jahr schloss 1. Vorsitzender Andreas Bauer die Versammlung.