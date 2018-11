„Tempo 30 ist nur eine Möglichkeit, keine Beschlussvorlage“

Unser Bericht über die Roadshow Lärmaktionsplanung, der am Mittwoch in der Schwäbischen Zeitung erschienen ist, hat in der Bevölkerung so manche Frage aufgeworfen. SZ-Redakteur Johannes Böhler hat mit Philip Schwaiger, dem Bürgermeister von Sigmaringendorf noch einmal darüber gesprochen, was die Lärmschutzaktionsplanung für die Gemeinde und die Region konkret bedeutet.

Herr Schwaiger, welche Bedeutung kommt der Roadshow Lärmaktionsplanung aus Ihrer Sicht für die Gemeinde Sigmaringendorf zu?

Da wir auf unserer Ortsdurchfahrt, der B32, den Grenzwert von 8.200 Kfz/Tag überschreiten, sind wir in der aktuellen Runde der Lärmaktionsplanung das erste Mal verpflichtet, einen solchen Plan aufzustellen. Erfasst werden in solch einem Plan Maßnahmen, welche entlang der B32 für eine Beruhigung und eine Verkehrsentlastung sorgen können. Das Verkehrsministerium kam daher auf uns zu, ob wir nicht als Partnerkommune Gastgeber für eine Informationsveranstaltung zur Lärmaktionsplanung sein wollen.

Einige der konkreten Vorschläge, die Architekt Jochen Richard im Auftrag des Verkehrsministeriums zur Reduktion von Verkehrslärm in Sigmaringendorf ausgearbeitet hat, stoßen bei Bürgern auf Widerspruch. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese umgesetzt werden?

Das Planungsbüro Richter-Richard hat anhand unserer Gemeinde und der Stadt Scheer grundsätzlich einmal aufgezeigt, welche Maßnahmen prinzipiell für eine Verkehrsberuhigung und eine Lärmreduktion herangezogen werden könnten. Die konkrete Planung für den Lärmaktionsplan der Gemeinde Sigmaringendorf wird jedoch im Gemeinderatsgremium erst im kommenden Jahr beginnen. Welche Maßnahmen am Ende tatsächlich umgesetzt werden, entscheidet dabei letztlich jedoch meist nicht die Gemeinde, sondern die Straßenverkehrsbehörde oder der Straßenbaulastträger. Ein Rechtsanspruch auf Umsetzung einer bestimmten Maßnahme kann aus dem Lärmaktionsplan nicht abgeleitet werden, weder für uns als Verwaltung, noch von Seiten der Bürger.

Die Leute haben vor allem etwas gegen Tempo 30 und das Aufstellen stationärer Blitzer in der Ortsdurchfahrt. Welche Alternativen gibt es denn dazu?

Alternativen könnten beispielsweise Mittelinseln an den Ortseingängen sein, um die Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge herabzubremsen oder die Erneuerung der Fahrbahndecke mit einer lärmmindernden Asphaltdeckschicht. Hierfür ist jeweils der Straßenbaulastträger verantwortlich. Als Kommune setzen wir auf „Smiley-Tafeln“, also Dialogdisplays, die die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen. Hiervon sind bereits 2 Stück immer wieder an unterschiedlichen Standorten in der Gemeinde aufgestellt und im Einsatz.

Welche Maßnahmen möchten Sie persönlich in Zukunft politisch vorantreiben, um die Lärmbelastung in der Gemeinde Sigmaringendorf zu verringern?

Am liebsten wäre mir eine zeitnahe regionale Lösung mit der B311 neu Nordtrasse, um den Verkehr großräumig umzuleiten.

Welche Bedeutung kommt dabei der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und Kreisbehörden zu?

Hinsichtlich der Umsetzung der B311 neu Nordtrasse sind wir im Verbund mit weiteren Kommunen und dem Landkreis dabei, eine Planungs-GmbH auf die Beine zu stellen, welche die Planungen bis zum Planfeststellungsbeschluss vorantreiben soll. Hintergrund ist, dass dem Land aktuell das Personal fehlt, um das Projekt selbst zu planen. Für ortsinterne Maßnahmen im Zuge des Lärmaktionsplans wird man für die Realisierung in erster Linie mit der Straßenverkehrsbehörde, sprich dem Landratsamt, und dem Straßenbaulastträger sprechen müssen.