An Fasnacht sind sie wie selbstverständlich aktiv und pflegen alte Traditionen und Bräuche. Die Strohmannzunft ist aber auch außerhalb der fünften Jahreszeit das Jahr über unterwegs. Rege ist ebenfalls die Jugendgruppe mit eigenen Veranstaltungen. Das wurde in der Hauptversammlung der Zunft deutlich.

Bei der Hauptversammlung der Strohmannzunft im Gasthof „Hirsch“ erinnerte Zunftmeister Jürgen Ott in seinem Jahresbericht an das Brunnenfest auf dem Rathausplatz mit dem von Sascha Rebholz organisierten Bobbycar-Rennen. Ein guter Start sei jeweils die gemeinsame Fasnachtseröffnung am 11.11. mit den anderen Zünften im Rathaus. Eine richtige Eigendynamik hätten die Besuche in den verschiedenen Familien am Fasnachtsfreitag entwickelt. Es sei wohl inzwischen einer der schönsten Fasnachtstage im Ort, schwärmte Jürgen Ott. Die Zunft besuchte Narrentreffen in der Umgebung und das Jubiläumsfest der Donauhexa. Von vielen Seiten habe man Unterstützung erfahren; stellvertretend dankte Ott Bürgermeister Alois Henne für die Überlassung eines Raumes in der Schule Laucherthal.

Vornehmlich mit der Ortsfasnacht beschäftigte sich die stellvertretende Zunftmeisterin Claudia Krause. Mit unterwegs war die Strohmannzunft am Auseliga Donnerstag mit den Ledigen bei der Kinder- und Schülerbefreiung, der Schlüsselübergabe am Rathaus, dem Narrenbaumaufstellen und beim Bräuteln. Das Kaffeekränzchen in der Donau-Lauchert-Halle ist fest etabliert mit abgehaltenem „Narrengericht“.

Oberbutz und Jugendleiterin Birgit Bauer stellte ein eigenes Jahresprogramm auf und hatte in den drei Jugendsprechern Manuel Mielke, Dominik und Nico Ott drei eifrige Helfer, „auf die ich mich bei Veranstaltungen und Umzügen voll verlassen konnte“. Eine gemeinsame Ausfahrt unternahmen die Jungen zum Grillen in den Seepark in Pfullendorf und trafen sich bei der Bitzhauhütte zur Nikolausfeier. Zum Höhepunkt für die Kinder gestaltete sich natürlich der dreitägige Aufenthalt in einer Hütte in Mellau.

Kassiererin Gerda Schrey bekam hohes Lob von Prüferin Karin Henne. Sie informierte über den derzeitigen Stand mit 48 Aktiven, 39 Kindern, 45 Passiv- und zwei Ehrenmitgliedern. Bürgermeister Alois Henne freute sich über die von der Strohmannzunft ausgeübte Pflege des Fasnachtsbrauchtums. Ein gutes Verhältnis mit den drei anderen Fasnachtsgruppen in Sigmaringendorf und Laucherthal ist ihm dabei wichtig. Denn schließlich gelte es nicht nur Traditionen zu pflegen, sondern auch verantwortlich weiter zu geben. Die Entlastung der Gesamtvorstandschaft unter seiner Leitung erfolgte einstimmig.

Bei den Teil-Neuwahlen wurden bestätigt: die stellvertretende Zunftmeisterin Claudia Krause, die Obertreiberin Anne Neumann, ihr stellvertretender Obertreiber Uwe Schrey, die Kassiererin Gerda Schrey, der Strohmann Jochen Gerhardt. Urkunden überreichte Jürgen Ott bei den abschließenden Ehrungen an Landrat Dirk Gaerte, Raphael Gasser, Elke Konday, Petra und Sascha Rebholz, Philipp Rossknecht und Melanie Schrey für ihre langjährige Mitgliedschaft.