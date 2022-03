Streitschlichter bekommt Tritt ab

Nach einem Streit zwischen drei Personen am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels im Baumgartenweg in Sigmaringendorf ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 28-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen dem Mann und einem 54-Jährigen, der dessen Bruder ein Auto vermietet hatte, offenbar aufgrund von Unstimmigkeiten zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 28-Jährige den 54-Jährigen körperlich angegangen und ihn beleidigt haben soll. Ein Passant, welcher die Situation beobachtete, wollte hierauf schlichtend einschreiten. Dabei musste er von dem 28-Jährigen jedoch einen Tritt gegen sein Bein einstecken. Den vermeintlichen Hauptakteur erwarten nach Abschluss der Ermittlungen wohl Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.