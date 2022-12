Sportliche Vielfalt zum Motto Weihnachtszirkus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. Dezember lud die Abteilung Turnen des TSV Sigmaringendorf zu seiner Turnschau zum diesjährigen Motto „Weihnachtszirkus“ ein. Nach zweijähriger Pause durften die jungen Sportler und Sportlerinnen ihr Können wieder auf der großen Bühne präsentieren. Zu Beginn zogen alle Akteure gemeinsam in die Halle ein. Die Bühne reichte fast nicht aus, so viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene trugen zum Programm bei. Sandra Leibold begrüßte alle Gäste in der voll besetzten Festhalle, um anschließend die Moderation an Susan Rebholz und Madlen Gasser zu übergeben, welche durch das Programm führten.

Während den insgesamt 14 Programmpunkten wurde den Zuschauern ein kunterbuntes und vielfältiges Programm dargeboten, bei dem schon die Kleinsten vom Eltern-Kind-Turnen einen Auftritt hatten.

Der Besuch des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht bildete einen glanzvollen und schönen Abschluss des Nachmittags. Alle Akteure hinter und vor der Bühne wurden mit einem Hefe-Nikolaus und mit kräftigem Applaus der Zuschauer belohnt.