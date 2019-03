„Gewaltprävention und Jugendschutz gehören für mich zusammen“, sagt Rolf Münzer, Vorstandsmitglied beim Sportclub Sigmaringendorf Laucherthal. Zu diesen beiden Themen organisiert sein Verein am Mittwoch, 13. März, eine Informationsveranstaltung in der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf.

„Wir wollen damit nicht nur die Eltern unserer Mitglieder ansprechen, sondern auch andere Eltern, Erzieher, Lehrer und die Funktionäre anderer Vereine aus der Region“, erklärt Münzer. Worum es an dem Informationsabend konkret geht? Der Pädagoge Marc Louia, der die Präventionsschule „Projekt N.E.I.N“ leitet, wird einen Vortrag zum Thema „Kindersicherheit – Umgang mit fremden Personen“ halten.

Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder schützen können

Dabei erfahren Eltern, wie sie die natürlichen Schutzinstinkte ihrer Kinder stärken und sie so vor der Manipulation durch pädophile Täter schützen können. Im zweiten Teil spricht Nicoletta Giogiakas, eine Mitarbeiterin des Therapiezentrums Hausen im Tal über Suchtprävention im Kinder- und Jugendbereich.

Im Anschluss an die Informationsveranstaltung möchte der Verein laut Münzer ab April Unterweisungen für die rund 270 Kinder und Jugendlichen des Vereins durchführen, bei denen diese lernen, sich selbst zu behaupten. Die Kosten von zirka 25 Euro pro Person für das Seminar möchte Münzer aus Vereinsmitteln stemmen, obwohl das einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeutet. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren das etwa fünfstündige Blockseminar bei den Referenten Louia und Giogiakas in Gruppen von zehn bis zwölf Personen, je nach Witterung könnten die Kurse entweder im Freien oder in der Donau-Lauchert-Halle stattfinden, sagt Münzer.

„Wir waren der erste Verein im Landkreis Sigmaringen, der das Zertifikat „Kinderschutz – na klar!“ erhielt“, sagt Münzer nicht ohne Stolz. Warum er so für das Thema brennt? „Als Vater und Großvater von zwei kleinen Enkeln machen mir Fälle wie der des dreijährigen Alessio, der von seinem Stiefvater zu Tode geprügelt wurde oder der Missbrauchsfall von Staufen Angst. Auch die immer neuen Enthüllungen von Missbräuchen in der katholischen Kirche sind schrecklich“, sagt Münzer. Deswegen wolle er persönlich mit seinem Engagement dazu beitragen, mehr Kinder zu schützen.

Zwar sei es rechtlich schon länger so, dass Übungsleiter für Kinder und Jugendliche ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssten. Auf die richtige Umsetzung dränge das Landratsamt aber erst seit 2017 so richtig. Die Übungsleiter im Sportclub seien bereits für das Thema sensibilisiert und geschult. Verhalte sich ein Kind plötzlich anders als gewöhnlich, so Münzer, könnten diese anhand eines „Interventionsleitfadens“ auf die Kinder eingehen. Aber auch Übungsleiter selbst sind dazu angehalten, Kinder bei der Gabe von Hilfestellung nur dann zu berühren, wenn die Kinder damit einverstanden sind.

Kinderschutzbeauftragte stehen als Ansprechpartner bereit

Als Ansprechpartner für Kinder, Eltern und Übungsleiter fungieren die Kinderschutzbeauftragten des Vereins: Anne Neumann vom Vorstandsteam und Leichtathletiktrainer Steffen Aberle. „Bis dato ist zum Glück noch nichts vorgefallen“, sagt Münzer, „damit das so bleibt, lernen unsere Kinder, sich zu wehren, wenn sie eine Berührung nicht möchten“.

Der Informationsabend zum Thema Gewalt- und Suchtprävention findet am 13. März im Foyer der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Größere Gruppen werden gebeten, sich per E-Mail bei Vorstandsmitglied Rolf Münzer unter folgender Adresse anzumelden: rolf.muenzer@t-online.de.