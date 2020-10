Der Sportclub Sigmaringendorf (SC) besteht erst seit zehn Jahren – dennoch ist das Angebot stetig gewachsen. Inzwischen gibt es 41 Gruppen und 54 Übungsleiter. Aus diesem Grund haben sich die Abteilungsberichte bei der Hauptversammlung des SC, der über 700 Mitglieder aufweist, auf die neuen Angebote. So stellte Elias Mayer zum Beispiel stellte die neue Gruppe American Football mit ihrer Ausstattung vor.

Trainer Peter Gruber und die beiden Initiatoren Lukas Lang und Elias Mayer haben sich der populären amerikanischen Sportart American Football schon im Frühjahr angenommen und ein Angebot geschaffen, das sich sehr großer Nachfrage erfreut, wie sie sagten. Mayer präsentierte der Versammlung die komplette Sportmontur und den leuchtend roten Helm, die ganz frisch angeschafft wurden.

Weitere neue Angebote sind Beckenbodengymnastik, Antara, Yoga und Reha-Sport. Dafür haben Sabrina Speh und Marion Rebholz spezielle Fortbildungen absolviert. Insgesamt haben 14 Übungsleiter des Vereins qualifizierte Fortbildungen durchgeführt. Außerdem neu seit Herbst 2019 ist eine Tanzgruppe für junge Erwachsene, eine weitere Fitnessgruppe wird aktuell von Eva Freisinger aufgebaut.

Rolf Münzer, einer der drei Vorsitzenden, war sichtlich stolz auf die zehnte Mitgliederversammlung des noch jungen Vereins. Zwischenzeitlich hat sich der Verein zu einem „nicht mehr wegzudenkenden Aktivposten mit einem breitgefächerten Produktportfolio der Gemeinde“ entwickelt, wie Bürgermeister Philipp Schwaiger verdeutlichte.

Münzer beschränkte sich in seinem Bericht ebenfalls auf das Wesentliche und riss im Rückblick die zahlreichen Termine und Ereignisse an. Das im Jahr 2019 letztmals stattfindende Gaukinderturnfest wurde vom Sportclub ausgerichtet, der Nordic-Walking-Lauf war mit weit über einhundert Teilnehmern sehr erfolgreich, aber auch die Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes und der Gewaltprävention sind laut Münzer im Verein fest verankert. Marion Rebholz, ebenfalls Vorsitzende, ergänzte seine Ausführungen mit der beeindruckenden Entwicklung der Mitgliederzahlen. Sie sind in diesem Jahr um 47 auf insgesamt 759 gestiegen.

Bei den Neuwahlen wurden die beiden Vorsitzenden Anne Neumann und Marion Rebholz eine neue Schriftführerin gewählt. Die bisherige Schriftführerin Daniela Jung übergab ihr Amt an Jutta Kurz. Turngaupräsident Josef Baumgartner nahm die Verbandsehrungen vor (siehe Infokasten). Zuvor lobte er die Weitsicht des Vereins, da die Satzung bezüglich der Jugendordnung und künftiger eventueller virtueller Abstimmungen geändert und für die Zukunft aufgestellt wurde.