Sportclub plant Barfußpfad und Pumptrack

Was wird aus der Leichtathletikanlage?

Als das Konzept zur Außenanlage der Turnhalle 2017 vom Gemeinderat beschlossen wurde, enthielt er weder Pumptrack noch Barfußpfad, sondern ein Rasenspielfeld für die Fußballmannschaften sowie eine Leichtathletikanlage. Während das Spielfeld seit drei Jahren steht und benutzt wird, ist es um die Leichtathletikanlage ruhig geworden. Geplant war dort eine 200-Meter-Rundbahn, eine 110-Meter-Laufbahn sowie eine Weitsprung- und Kugelstoßanlage. Gemeinderat Steffen Aberle fragte am Montag nach, was daraus geworden ist. Da es keinen 200-Meter-Wettkampf gebe, hinterfragte er den Nutzen und wollte wissen, ob die Anlage umgeplant oder wann sie gebaut werde. Bürgermeister Philip Schwaiger sagte, dass es gerade keinen Bedarf nach einer solchen Gruppe gebe, denn kein Verein bietet diesen Sport momentan an. Entsprechend bleibe das Konzept bestehen, aber die Umsetzung der Anlage liegt weiter auf Eis. (mke)