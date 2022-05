Sportclub ehrt Mitglieder und Übungsleiter*innen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung des SC Sigmaringendorf/Laucherthal am 13. Mai erfolgten neben den weiteren Regularien einer Mitgliederversammlung unter den TOP 8 und 9 auch Wahlen beziehungsweise Vereins- und Verbandsehrungen.

Die Ergebnisse der Wahlen im Einzelnen: Marion Rebholz und Anne Neumann sind als Vorstände sowie Jutta Kurz als Schriftführerin für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt worden. Neu als Gerätewart wurde Mattes Rebholz in Personalunion mit Reinhard Katzmann ebenfalls für zwei Jahre gewählt. Alle Wahlen wurden per Akklamation durchgeführt. Die Wahlergebnisse wurden einstimmig ohne Enthaltungen und Gegenstimmen erzielt, als Wahlleiter fungierte Vorstand Rolf Münzer.

Ehrungen für Mitglieder und ehrenamtlich Tätige: Für besonders langjähriges Sporttreiben im Verein wurden nachstehende Mitglieder geehrt: Heide Fritz (25 Jahre), Julie Tsakalidis (40 Jahre) und Alfred Reiner (50 Jahre). Auszeichnungen für ihr ehrenamtliches Engagement: Michelle Zaumseil erhielt als Auszeichnungen in Bronze die Vereins-Ehrenamtsnadel des SC und die Ehrennadel der WSJ. Maria Citro in Stihl die DTB Ehrennadel in Bronze sowie die Silber-Auszeichnungen Ehrenamtsnadel des SC und der Ehrennadel der WSJ. Jürgen Schlagenhauf und Thomas Jung wurden mit der Ehrennadel des WRSV in Bronze geehrt.

Die Vereinsehrungen nahm Vorstand Rolf Münzer vor, die Ehrung des DTB wurde vom Turngaupräsident Josef Baumgärtner vorgenommen. Philip Schwaiger nahm, als Präsidiumsmitglied des Sportkreises Sigmaringen, die Ehrungen der WSJ vor. Gunter Bohnenberger, als Präsidiumsmitglied, überreichte die Urkunden und Ehrennadeln des WRSV.