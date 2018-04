Der SC Sigmaringendorf-Laucherthal hat vor Kurzem ein Helferfest gefeiert. Damit bedankte sich der Vorstand im Foyer der Donau-Lauchert-Halle bei allen, die sich vergangenes Jahr an den durchgeführten Veranstaltungen beteiligt haben. Verbunden wurde das Ganze mit Ehrungen. Bei der Vorbereitung der Mitgliedersammlung hatte sich herausgestellt, dass so viele Ehrungen anstehen, dass die rund einstündige Zeremonie den Rahmen der Hauptversammlung gesprengt hätte. Außerdem sei eine entsprechende Würdigung der Verdienste nicht möglich gewesen, sagt der SC-Vorsitzende Rolf Münzer.

Es gibt eine Pizzaparty

Beim Helferfest begrüßte der Vorstand knapp 90 Gäste, darunter neben Bürgermeister Philip Schwaiger auch Josef Baumgärtner, Präsident des Turngaus Hohenzollern, sowie dessen Stellvertreterin Waltraud Manter. Rolf Münzer bedankte sich bei allen Helfern, die sich bei den Aktivitäten des Vereins engagiert haben. Das waren im vergangenen Jahr die im Januar veranstaltete Neujahrssportshow, die Radbörse im März, das Gaukinderturnfest in Sigmaringen im Juli, das Sigmaringendorfer Straßenfest und die Nordic-Walking-Veranstaltung im September. Außerdem war ein Betreuerteam beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin im Juni sowie beim Landeskinderturnfest in Ravensburg dabei, und zahlreiche Menschen spendeten Kuchen.

Münzer richtete den Blick auch auf die in diesem Jahr anstehenden Veranstaltungen und bat dafür um tatkräftige Unterstützung. Anschließend gab es an den stimmungsvoll italienisch gedeckten großen Tischen eine Pizzaparty. Nach dem Abendessen war es schließlich an der Zeit, sich den anstehenden Ehrungen zu widmen. Für 50 Jahre Sport im Verein wurden Adelheid Benz, Brigitte Fischer, Liselotte Stober und Karl-Heinz Holzhauer geehrt. Für 40 Jahre Sport im Verein wurde Christine Mauch ausgezeichnet. Eine Ehrung für zehn Jahre Ehrenamt im Verein erhielt Eva Freisinger, und für fünf Jahre Ehrenamt im SC wurden Sabine Brecht, Thomas Brecht und Maria Citro in Stihl geehrt. Die STB-Ehrennadel in Bronze erhielten Sabine und Thomas Brecht, Maria Citro in Stihl, Marianne Ehm, Tatjana Eßer, Torsten Grothe, Elisabeth und Karl-Heinz Holzhauer, Daniela und Thomas Jung, Cornelia und Reinhard Katzmann, Monika Mann, Yvonne Pfänder, Monika Rebholz, Beate Reiner, Sigrid Speh, Ingrid Speker, Petra Unterricker und Manuela Zaumseil. Die WSJ-Ehrennadel in Bronze erhielten Maria Citro in Stihl, Tatjana Eßer, Anne Neumann, Yvonne Pfänder, Petra Unterricker und Manuela Zaumseil. Die WLSB-Ehrennadel in Bronze bekamen Inge Jesse, Daniela Jung, Rolf Münzer, Anne Neumann, Monika Rebholz und Manuela Zaumseil.