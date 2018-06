Annähernd zehn Jahre lang hat Regina Marten die Donau-Lauchert-Schule in Sigmaringendorf geleitet, im September geht sie in den Ruhestand. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger läuft bereits seit November, doch die Zwischenbilanz fällt ernüchternd aus. Bewerbungen bislang: null.

„Im Frühjahr wollen wir das Bewerberverfahren durchführen“, sagt Gernot Schultheiß, Leiter des Staatlichen Schulamts in Albstadt. Er räumt ein, dass es derzeit nicht gerade einfach ist, Schulleiterstellen zu besetzen. „Aber wir haben ganz gute Kontakte und einen Überblick über das Personal, das grundsätzlich für solche Aufgaben infrage kommt.“

Allerdings gibt es einen Umstand, der die Suche nach einem neuen Leiter für die Grundschule erschweren könnte: Rein formal begibt sich Regina Marten im Herbst zunächst in ein sogenanntes Freistellungsjahr. „Ihr Nachfolger wird daher nicht wie üblich in die Besoldungsgruppe A 13 eingestuft, sondern für das eine Jahr noch in A 12“, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. Für einen unverheirateten Lehrer in einer mittleren Stufe macht das einen Unterschied von knapp 500 Euro brutto aus. Das ist allerdings noch nicht alles: „Ist das Jahr vorbei, greift noch eine neunmonatige Beförderungssperre“, sagt Schwaiger. „Das ist eine Sparmaßnahme des Landes.“ Für den Bürgermeister ist das völlig unverständlich. „Das Jahr müsste meiner Meinung nach bereits angerechnet werden“, sagt er. „So wird ein Bewerber, der die zwölf Monate in Kauf nimmt, nochmal neun Monate lang bestraft.“

Das Problem wäre wohl nicht so groß, wenn es einen Run auf Posten wie diesen gäbe. „Aber in der ganzen Region müssen reihenweise Rektorenstellen erneut ausgeschrieben werden, weil sich niemand beworben hat“, sagt Schwaiger. „Wenn man sowieso schon einen Mangel hat, ist das Procedere daher doppelt hinderlich.“

Schulamtsleiter und Bürgermeister hoffen, dass es wenigstens einen qualifizierten Kandidaten geben wird. „Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die eine Akzeptanz in der Gemeinde und bei den Eltern hat“, sagt Gernot Schultheiß. Ähnlich sieht es Philip Schwaiger: „Wir waren immer sehr zufrieden mit Regina Marten“, sagt er. „Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass wir eine ebenso engagierte und kompetente Persönlichkeit finden, die sich so einbringt.“ Dass es eine größere Auswahl geben wird, glaubt er aber nicht.

Regierung plant Maßnahmenpaket

Fragt man die amtierende Schulleiterin nach den prägendsten Ereignissen ihrer Jahre in Sig’dorf, fällt ihr sofort das Bildungshaus ein. „Das habe ich mit den Kolleginnen aus den Kinderhäusern in nur drei Monaten aus dem Boden gestampft“, sagt sie. Das Konzept des gemeinsamen Lernens von Kindergarten- und Grundschulkindern hat sich über die Grenzen Sigmaringendorfs hinaus einen Namen gemacht.

Als Regina Marten an die Donau-Lauchert-Schule kam, gab es dort auch noch eine Hauptschulklasse, die die neunte Klasse beenden durfte. „Das Tolle daran war, dass ein Werkraum, ein Computerraum und eine Küche da waren“, sagt Marten. „Alles in allem bin ich nach und nach viele kleine Schritte gegangen und habe die Schule gemeinsam mit einem tollen Kollegium langsam zur Grundschule umgebaut.“

Nun ist offen, wie es im kommenden Schuljahr weitergeht. Immerhin: Kultusministerin Susanne Eisenmann hat Philip Schwaiger bei einem Treffen vor Kurzem signalisiert, dass „ein großes Maßnahmenpaket geplant ist“, um den bestehenden Problemen zu begegnen.