Vermutlich durch eine chemische Reaktion verschiedener Stoffe ist am Montag in Sigmaringendorf der Inhalt eines Containers in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich in dem Container auf einem Firmengelände an der Scheerer Straße Sondermüll wie Schleifschlamm und Reste einer Abwasseraufbereitungsanlage. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringendorf, die mit 14 Mann im Einsatz war, wurde der Brand gelöscht. Sachschaden entstand nach Polizeiangaben nicht. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr.