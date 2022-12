Skikurse am Golm im Montafon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abteilung Ski des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal 1908 bietet in der kommenden Wintersaison wieder an vier Samstagen Skikurse für alle Alters- und Könnensstufen an. Als neues Ziel wurde dieses Jahr das Skigebiet Golm im Montafon ausgewählt. Zusammen mit unseren ausgebildeten Ski- und Snowboardlehrern wollen wir unseren Teilnehmern den Spaß und die Freude am Wintersport näher bringen. Haben wir Ihr Interesse wecken können? Jetzt noch schnell über unsere Homepage anmelden und einen Platz sichern. Anmeldungen unter: www.tsv-sigmaringendorf.com/ski. Das gesamte Lehrteam freut sich auf Euch! Foto: TSV/Abteilung Ski