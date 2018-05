Sketche sorgen beim Kaffeekränzchen für Lacher

Nach einem Jahr Zwangspause hat die KFD Sigmaringendorf-Laucherthal am Mittwoch wieder ihr Fasnets-Kaffeekränzchen veranstaltet. Im gut besuchten Gemeindesaal des Pfarrhauses, in dem sich auch ein paar Männer unter die Zuschauer gemischt hatten, sorgte Ottmar König mit seinem Akkorden für Stimmung. „Fasnet feiern mit Augenzwinkern und Lachen“: Dazu lud Hildegard Bregenzer ein, die die Narren mit Charme und Esprit durch das fast zweistündige Programm führte. Dass „Frau“ nie ohne Hut aus dem Haus gehen sollte, wurde mit dem ersten Programmpunkt gleich klar. Für alle Gelegenheiten gebe es die passende Kopfbedeckung, für die „frau“ einfach vom Wirtschaftsgeld immer ein wenig „abzweigt“, sangen die neun Akteurinnen.

Ingrid Häberle und Gildis Bregenzer unterhielten sich über das Thema Gesundheitsreform. Der Trend gehe eindeutig zum „Zweitgebiss für jeden passend“. Gildis Bregenzer ließ die „neuen Zähne“ immer wieder sichtbar blitzen und berichtete, dass sie sie in ausgeklügelten Gebisstragezeiten mit ihrem Mann teile. Wie einem „kranken Mann“ beim Arzt geholfen werden kann, zeigten Gerlinde Ernst, Anette Göttinger und Petra Mayer in ihrem Sketch. Die Ehefrau beklagt sich, dass der Mann nicht mehr lache und es ihm an allem und nix fehle. Bei Fragen nach seinem Wohlbefinden antwortete allerdings immer nur die Gattin, und so stellte der Arzt fest, dass ihm wohl nur eine andere Frau helfen könne. Auch beim Programmpunkt „Der stumme Ehemann“ hatte dieser nichts zu lachen. Nach einer durchzechten Nacht kommt er (Wolfgang Metzger) nach Hause und wird von seinem geliebten Weib (Christel Metzger) entsprechend empfangen. Doch auf alle Fragen und Anschuldigungen antwortet er immer nur mit einem entsprechenden Antwortlied auf seinem Tenorhorn. Das war großartig gespielt.

Dass es in einer Ehe auch harmonisch zugehen kann, zeigten Siggi Speh und Vroni Haas zusammen mit Petra Mayer beim Sketch „Im Speiselokal“. „I nemm, was du nimmst“, sagte sie. Nach langem Studieren der Karte und viel Hin und Her bestellten beide wie immer eine Leberknödelsupp und Schweinebraten.

„Oh, das hab ich wohl vergessen“, sagte Anni Bayer als alternde Sekretärin bei jeder Frage ihres Chefs. Das Komma, den Punkt, ein Wort, den Zucker zum Kaffee. Er habe noch nie etwas vergessen, rühmte sich der Boss (Christel Metzger) – erhob sich vom Bürostuhl und stand in Unterhosen da. „Es zipfelt und zapfelt“: So kündigte die Moderatorin den letzten Punkt des sehenswerten und fröhlichen Programms an. Zum Finale tanzten die Akteurinnen ihren Zwergentanz, nicht ohne Zugabe. (bea)