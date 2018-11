Sigmaringendorfer Vereine gründen Festkomitee

Im Kulturausschuss haben die Sigmaringendorfer Vereine am Dienstag beschlossen, dass künftig ein Komitee für die Organisation des Straßenfestes verantwortlich sein soll. Damit folgte das Gremium dem Vorschlag von Gemeinderat Claus Bayer. Hans Steurer, der Vorsitzende des Baufördervereins Kirche St. Peter und Paul stellte den Kassenbericht des Sigmaringendorfer Straßenfestes 2018 vor. Demnach beträgt der Gesamtgewinn rund 18 500 Euro – ein überaus positives Ergebnis, das laut Bürgermeister Philip Schwaiger auch dem guten Wetter beim diesjährigen Fest zu verdanken ist.

Schwaiger erklärte, mit der Einsetzung des Komitees werde die Last für die Organisation des Festes auf mehr Schultern als bisher verteit. Auch ein Dorfgemeinschaftsverein nach Vilsinger Vorbild soll im kommenden Jahr zum Zweck der Organisation gegründet werden. In Kürze will der Kulturausschuss deshalb einen Vertreter des Vilsinger Dorfgemeinschaftsvereins in eine Sitzung einladen, damit dieser das Konzept erklärt.

Einnahmen werden 2019 unter allen Vereinen gleich aufgeteilt

Zu einer Auseinandersetzung kam es in der Sitzung allerdings wegen der Erstattung künftiger Festeinnahmen an die Vereine. Denn der Vorschlag von Claus Bayer sieht vor, 80 Prozent der Einnahmen zu gleichen Teilen unter den am Fest beteiligten Vereinen zu verteilen, 20 Prozent ihrer Einnahmen sollen die Vereine auch künftig direkt behalten dürfen. Damit war jedoch Jürgen Brunner, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Sigmaringendorf, nicht einverstanden. „Das ist nicht gerecht“, warf er ein. „Die großen Vereine, die die Manpower für das Fest einbringen, müssen angemessen belohnt werden“, sagte er. Deswegen forderte er, den gesamten Gewinn kommender Feste an die Vereine Auszuzahlen, die ihn jeweils erwirtschaftet hätten. Zu diesem Zweck brachte er einen alternativen Antrag ein.

Doch Brunners Einwand fand bei der Mehrheit der Delegierten keinen Zuspruch. Selbst Andreas Bauer, der Vereinsvorsitzende des TSV, versagte ihm die Unterstützung. „Es tut mir Leid, meinem Abteilungsleiter in den Rücken fallen zu müssen“, sagte Bauer, „Aber den Gewinn zu gleichen Teilen aufzuteilen, war ursprünglich meine Idee, damit sich die kleineren Vereine in unserer Gemeinde auch mal etwas leisten können“. Schließlich brächten alle an den Arbeitseinsätzen Beteiligten Personen gleich viel Einsatz, für die kleinen Vereine seien winzige Beträge jedoch keine große Hilfe, erklärte Bauer.

Brunner gab daraufhin zu bedenken, dass ein solches Verteilungssystem die Motivation der größeren Vereine auf Dauer senke. Daraufhin hakte Bürgermeister Philip Schwaiger ein und sagte, der Beschluss sehe lediglich eine Gleichverteilung der Einnahmen für das 40. Sigmaringendorfer Straßenfest im kommenden Jahr 2019 vor, darüber hinaus könne man die Regelung jederzeit ändern. Die Mehrheit der Versammlung stimmte dem zu.

Bei der Abstimmung wurde der Vorschlag von Claus Bayer, ein Fest-Komitee aus zehn Vereinsvertretern aufzustellen mit einer Gegenstimme angenommen. Ebenfalls beschlossen wurde eine provisorische Liste von Delegierten, die die Vereine in das neue Gremium entsenden. Hans Steurer erklärte sich bereit, dem künftigen Komitee in beratender Tätigkeit zur Seite zu stehen.