Sigmaringendorfer startet besondere Spendenaktion gegen Putin

Die ukrainische Sandkünstlerin Natalia Tarnay war bei der Gala „75 Jahre Iste“ zu Gast und habe einer Pressemeldung zufolge die Teilnehmenden mit ihrer poetischen Sandkunst verzaubert. Diese Zeiten haben sich dramatisch geändert. Über den Moderator und Regisseur Søren Eiko Mielke erreichte den Verband ein Hilferuf von Natalia Tarnay aus der Ukraine. Zusammen mit Mielke, Mitgliedsfirmen und der Stadt Ostfildern hat der Iste daraufhin die Hilfsaktion „Aggregate gegen Aggressor“ ins Leben gerufen, heißt es in der Pressemeldung weiter. Doch wie kam es dazu?

Mielke, der aus Sigmaringendorf stammt, ist, wie er schreibt, selbst sehr in die derzeitige Situation involviert, da seine Partnerin Anhelina Hubkovych Ukrainerin ist. Zudem haben die beiden bereits Hubkovychs Mutter bei sich aufgenommen, der Vater soll nachfolgen. „Durch meine Partnerin habe ich Kontakt zu der ukrainischen Sandkünstlerin Natalia Tarnay bekommen, mit der ich im Rahmen des 75. Jubiläums des Industrieverbandes Steine und Erden (Iste) im Beisein von Ministerpräsident Kretschmann im Maritim Stuttgart die Jubiläumsgala inszeniert habe“, so Mielke weiter.

Nun habe ihn ein Hilferuf von Tarnay erreicht, sie bat um eine ganz spezielle Unterstützung. Die Aktion trägt den Titel: „Aggregate gegen Aggressor“. Mielke half ihr, den Hilferuf in Bilder zu fassen und produzierte das Video. „Ich nutzte meine Kontakte zum Industrieverband und holte die Stadt Ostfildern mit ins Boot, in der der Verband ansässig ist, um eine groß angelegte Hilfsaktion zu starten“, schreibt der Regisseur.

Durch Tarnay und andere Quellen hatte er gehört, dass neben den bekannten und in Deutschland gut zugänglichen Hilfsgütern vor allem große Notstromaggregate gebraucht werden, um abgeschnittenen Städten und Kliniken, aber auch den Flüchtlingszentren an den Grenzen zu helfen. Diese Aggregate sind aber selbst in Deutschland kaum mehr zu bekommen, informiert er weiter.

Daher organisiert er mit der Iste und deren internationalen Partnern einen Hilfstransport von neuen und gebrauchten Notstrom-Aggregaten in die Ukraine, die, so schreibt die Iste, „wir bei einer Mitgliedsfirma beziehen werden“. Diese Aggregate seien überlebenswichtig für abgeschnittene Städte und Kliniken sowie für die Flüchtlingshilfe.

„Wir haben es nun geschafft durch internationale Logistikpartner der Gesteinsbranche Aggregate im In-und Ausland zu besorgen/reservieren und mit dem von mir produzierten Video einen großen Spendenaufruf zu starten“, gibt Mielke an. Abhängig von der Summe werden zeitnah so viel Aggregate wie möglich direkt zu Verteilzentren in die Ukraine geliefert. Die Logistikkette stehe bereits.