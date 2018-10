Sigmaringendorfer Rübengeister trotzen dem Dauerregen

Den uralten Brauch des „Rübengeisterns“ weiterhin im Dorf zu erhalten, hat sich der Schwäbische Albverein Sigmaringendorf zum Ziel gesetzt. Trotz des nasskalten Wetters kamen am Samstagnachmittag mehr als 60 Kinder mit ihren Eltern, Omas und Opas zur Rübengeister-Aktion an der Kleintierzuchtanlage. Dort durften sich die Kinder, wie schon seit zwölf Jahren üblich, eine Rübe aussuchen, um diese in Kleinarbeit zu verzieren, um dann bei Einbruch der Dunkelheit am Rübengeisterumzug ins Dorf runter teilzunehmen. Doch seit einigen Jahren bauen die Landwirte in Sigmaringendorf und Umgebung die zum Schnitzen benötigten Futterrüben kaum noch an. Um trotzdem welche zu bekommen, fragte der „Oberrübengeist“ des Albvereins, Wolfgang Metzger, fragte er in seinem Heimatdorf Egelfingen auf der Alb bei Landwirt Manfred Baier an.

Dieser hält zwar auf seinem Hof keine Tiere mehr, baut die Rüben aber für Jäger mit Hirsch-Gehege und auch speziell für die Kinder des Schwäbischen Albvereins an. „Die Futterrübe stirbt aus, wenn sie nicht sogar schon ausgestorben ist“, meint er. Der Aufwand lohne sich einfach nicht mehr. „Darum sind auch die Rübengeister in der Region nur noch selten zu finden“, sagt Metzger, „zudem läuft ihnen der Kürbis den Rang ab, da er sich viel einfacher bearbeiten lässt“. Trotz der mühevollen Handarbeit waren die Kinder mit Spaß bei der Sache und verwandelten so die Rüben in furchteinflößende Fratzen.

Dabei ist auch Feingefühl gefragt, denn die Wand muss ziemlich dünn werden, damit die Rüben nach dem Anzünden der Kerze auch leuchten können. Von der Schnitzkunst der Kinder hing es ab, wieviel Licht durch die Öffnungen der Augen, Nase und des Mundes fällt und damit das Geistergesicht zum Leuchten bringt. Auch Bürgermeister Philip Schwaiger kam vor Ort vorbei und war erstaunt darüber, wie viele Kinder bei der Aktion mitmachten. Für ihren Einsatz lobte Schwaiger die Verantwortlichen.

Nach der harten Arbeit bekamen die Kinder ein Stück Kuchen und ein Getränk, bevor es ans Einüben der Rübengeistersprüche ging. „Wir sind die Rübengeister und kommen aus dem Wald. Wir springen über Hecken, um euch zu erschrecken!“, sagten die Kinder eifrig auf. Schließlich zogen die kleinen wie große Geister in einem langen Zug ins Dorf hinunter und wurden beim Rübengeistern zuerst bei der Familie Gasse nach dem Aufsagen ihrer Sprüche mit Süßigkeiten beschenkt. Danach zog der Rübengeisterwurm vorbei an der Bruckkapelle zur Familie Lang am Häldele, um das Ritual zu wiederholen. Wieder hatte Michaela Lang mit ihren Kindern Wundertüten gebastelt, welche die kleinen Rübengeister freudig in Empfang nahmen. Nach dem Umzug gab es in „Langs Scheune“ für jedes Kind noch eine Saitenwurst im Wecken und frisch gepressten Apfelsaft, der wieder von der Mosterei Kernler für die Kinder gespendet wurde.

Wolfgang Metzger dankte herzlich allen Helfern und verlieh seiner Freude Ausdruck, dass trotz des „Sauwetters“ so viele Kinder mit ihren Familien gekommen waren. Seinen Spitznamen „Oberriabagoischt“ empfinde er als Ehrentitel, erklärte Metzger. „Denn es gibt für mich nichts Schöneres, als die vielen leuchtenden Kinderaugen an diesem Abend“ so der Organisator.