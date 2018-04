Sigmaringendorfer Kinderhaus bietet wieder AGs an

Seit gut zwei Wochen bietet das Kinderhaus Sigmaringendorf testweise einen sechswöchigen Block mit AGs an, nachdem diese im Bildungshaus „Wunderfitz“ nicht mehr stattfinden konnten. Hintergrund ist, dass die Stunden, die der Grundschule bis vor einiger Zeit noch für die Kooperation mit den beiden Kinderhäusern in Sigmaringendorf und Laucherthal zur Verfügung standen, nach einem Beschluss der Landesregierung von 18 auf sieben geschrumpft sind. Das Kinderhaus stemmt das AG-Angebot nun in Eigenregie, „und wir sind sehr froh darüber, dass wir das tun können“, sagt Karin Hellstern, Leiterin des Kinderhauses Sigmaringendorf.

In einem Gruppenraum im Obergeschoss sitzen am Dienstagnachmittag zwei Erzieherinnen mit zahlreichen Kindern an Tischen und basteln fröhliche Tulpen aus Papier. Im Erdgeschoss lauscht eine andere Gruppe im Stuhlkreis gebannt den Worten von Andrea Beiter, die das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ erzählt. Nebenan in der Turnhalle geht es sportlich zu: Heute steht das Thema Gleichgewicht im Mittelpunkt, die Kinder balancieren zum Beispiel über umgedrehte Hallenbänke. Und auch im Wald ist eine AG unterwegs. Freude und Aufregung sind groß, als die Kinder unter einem Stück Baumrinde einen Tausendfüßler entdecken. Kurz darauf marschieren sie mit ihren Erzieherinnen ins Unterholz – weitere spannende Waldbewohner und -pflanzen entdecken.

„Zwei Wochen sind nun rum, und die Kinder sind hin und weg“, sagt Karin Hellstern. Im Angebot sind eine Bastel-, eine Wald-, eine Sport- und eine Märchen-AG, und sie alle sind ausgebucht. „Bei einer Elternumfrage haben wir festgestellt, dass der Wunsch nach diesem Angebot riesig ist“, sagt Hellstern. Mitmachen dürfen die Drei- bis Sechsjährigen, und auch den Erzieherinnen mache es Spaß, sagt die Einrichtungsleiterin. Das ganze Jahr über könne das Team diese Herausforderung allerdings nicht stemmen, „und das wollen wir auch gar nicht. So ist es für die Kinder etwas ganz Besonderes“. Hellstern kann sich vorstellen, das Ganze zweimal im jahr anzubieten, sicher sei das aber noch nicht. „Nach dem laufenden Test müssen wir das Ganze erst reflektieren.“

Im Sig’dorfer Bildungshaus kommen Kindergarten- und Grundschulkinder auf verschiedenen Ebenen zusammen. Die Kleinen lernen schon früh ihre künftige Grundschule kennen, und die Grundschüler behalten noch den Kontakt zu Bekanntem. In der Werkstattarbeit kommen Vorschüler mit Erstklässlern zusammen und erarbeiten sich in Freiarbeit verschiedene Bereiche, beispielsweise das Thema Wasser. Außerdem kommen die Kinder punktuell zusammen, etwa in gemeinsamen Sport- oder Vorlesestunden.