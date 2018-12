Sigmaringendorfer Bürger müssen künftig weniger Abwassergebühren bezahlen

Zuerst die gute Nachricht: Die Gemeinde Sigmaringendorf senkt die Abwassergebühren von 1,65 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser auf 1,40 Euro und von 0,35 Euro auf 0,30 Euro pro Kubikmeter Niederschlagswasser. Den Beschluss hierzu fassten die anwesenden Gemeinderäte in der Sitzung am Montagabend einstimmig. „Der Überschuss von 315 000 Euro zum Jahresende 2018 wird damit unseren Berechnungen zufolge Ende 2021 getilgt sein“, erklärt Bürgermeister Philip Schwaiger.

Für einigen Frust sorgt bei den Sigmaringendorfer Räten jedoch, dass die Gemeinde die Überschüsse nicht für die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Bereich Wasserversorgung verwenden darf, die in den kommenden Jahren anstehen. „Das ist verboten?“, fragt Gemeinderat Claus Bayer, der es kaum glauben kann. „Es kann doch nicht sein, dass wir in den kommenden Jahren Millionenbeträge in die Erneuerung unserer Wasserleitungen investieren müssen, den Überschuss aber nicht dafür verwenden dürfen“, ärgert sich auch Gemeinderat Andreas Lang.

Entwicklung über Jahre rückläufig

„Das ist leider nicht möglich. Wir sind gesetzlich verpflichtet, den Bürgern überschüssige Gebühren auszugleichen – ungeachtet dessen, was wir in den Eigenbetrieb Wasserversorgung investieren müssen“, antwortet Bürgermeister Schwaiger auf die Einwürfe. Allein in der Haushaltsplanung 2018 hat die Gemeindeverwaltung bereits 100 000 Euro für die Erneuerung der Wasserversorgung eingestellt, die laut Schwaiger ausreichen dürften, um den Bedarf für die Erneuerung der Leitungen, die für 2019 anstehen, zu decken. Mit dem Beschluss zur Gebührensenkung handle die Gemeinde auch keinesfalls vorschnell, vielmehr habe man die Entwicklung über Jahre beobachtet, erklärt der Bürgermeister. Schließlich wolle man eine sprunghafte Entwicklung bei den Abwassergebühren vermeiden. Die Kosten für den Entsorgung seien seit Jahren rückläufig, da immer mehr Bereiche stillgelegt und damit Kosten abgeschrieben werden könnten, sagt Schwaiger.

Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat die Erneuerung der Wasserleitungen in der Sauerlandstraße und der Weishanstraße im Ortsteil Laucherthal, die mit Kosten in Höhe von 100 000 Euro zu Buche schlägt. Wie der Ingenieur Ralf Kruse vom Sigmaringer Ingenieurbüro Kovacic, der für die Sitzung eingeladen war, erklärte, bestehen die dort zwischen 1955 und 1965 verlegten Rohre aus dem wenig haltbaren Material Grauguss. In der Folge stünden vermehrt Rohrbrüche in dem Bereich zu befürchten. Die Leitungen im betreffenden Areal seien maximal korrodiert und auch die Armaturen seien derart verrostet, dass sie nicht mehr funktionstüchtig seien.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Adolf Kordovan befasste sich der Gemeinderat außerdem mit dem Thema Kontrollschächte. Für den Bereich Sauerlandstraße/Weißhanstraße in Laucherthal sei ein solcher nicht notwendig, das Ingenieurbüro empfehle jedoch den Einbau eines solchen Wassermessschachtes in der Krauchenwieser Straße für 15 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte dem Planungsentwurf des Architekturbüros Kovacic einstimmig zu, die Ausschreibung der Arbeiten ist für 2019 festgesetzt, die Vergabe der Arbeiten ist für März vorgesehen. Mit dem Bau soll im April oder Mai begonnen werden, der Abschluss der Maßnahme fiele dann planmäßig auf Juni oder Juli 2019. Weitere Erneuerungsinvestitionen im Eigenbetrieb Wasserversorgung im Gesamtwert von rund 770 000 Euro plant die Gemeinde in den Jahren 2020, 2021 und 2022 vorzunehmen.