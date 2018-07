Der geplante Bauhofneubau in Sigmaringendorf wird nach einer aktuellen Kostenübersicht knapp 340 000 Euro günstiger als zuletzt angenommen. Nach den teils heftig geführten Diskussionen im Gemeinderat um die Kostensteigerungen, hat die Verwaltung die Planungen überarbeitet und dem Gremium zu seiner Sitzung am Montag detaillierte Unterlagen zur Verfügung gestellt. Dazu zählten unter anderem eine chronologische Aufstellung der bisherigen Beschlüsse, eine Gegenüberstellung der Kosten für unterschiedliche Bauvarianten sowie eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Photovoltaikanlage. Auch die Finanzierung des Neubaus spielte eine Rolle. Nach den aktuellen Berechnungen wird er insgesamt knapp 2,24 Millionen Euro kosten.

Im Kern sieht der neue Plan vor, den Bereich der Lagerhallen um ein Modul zu verkleinern. Das entspricht einer Fläche von rund 65 Quadratmetern und bringt Einsparpotenzial in Höhe von 180 000 Euro. Der Büro- und Sozialbereich wurde in den neuen Plänen etwas verkleinert und optimiert, was zu einer Einsparung von 89 000 Euro führt. Weitere 68 000 Euro können durch die Anpassung der Photovoltaikanlage gespart werden, die sich nach einer Berechnung nach 12,3 Jahren amortisiert haben wird.

Es sei eine Optimierung des Gebäudes erreicht worden, „ohne an der Qualität zu sparen“, sagte Bürgermeister Philip Schwaiger. Die Gemeinderäte begrüßten, dass die Verwaltung in so kurzer Zeit die Planung überarbeitet hatte, und würdigten die neuen Pläne entsprechend. Restzweifel blieben aber: „Ich habe etwas Sorge, dass wir diese Kostenschätzung nicht einhalten können“, sagte Christel Metzger. Marco Hinder fand, dass insbesondere die befestigten Flächen der Außenanlagen mit knapp 62 000 Euro etwas knapp kalkuliert seien. Alles in allem überwog aber der Optimismus, und der Gemeinderat stimmte schließlich einstimmig dafür, auf der Basis des optimierten Entwurfs das Baugesuch auf den Weg zu bringen.