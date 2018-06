Sig’dorfer Vereine profitieren von Investitionen

Die Gemeinde Sigmaringendorf investiert in diesem Jahr viel Geld in Bauvorhaben. Einige sollen noch 2015 realisiert, andere wenigstens auf den Weg gebracht werden. Insgesamt sind im Vermögenshaushalt 5,7 Millionen Euro für Bauinvestitionen eingeplant - der Gemeinderat hat den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 16 Millionen Euro am Montagabend einstimmig verabschiedet.

Die größten Vorhaben sind die Innensanierung des Gebäudes „Schlössle“, die neue Sporthalle an der Straße In der Au, umfangreiche Arbeiten an der Laucherthalstraße sowie die komplette Erschließung des Baugebiets „Lehmgruben“. Bürgermeister Alois Henne erklärte am Dienstag, dass im „Schlössle“ Sanierungsbedarf bestehe. „Das ist noch nicht startreif, wird aber geplant.“ Das Gebäude sei bis zum vergangenen Herbst von der Schule genutzt worden, außerdem lagern einige Vereine dort Utensilien. „Die Schule braucht die Klassenräume aber nicht mehr“, sagte Henne. „Es ist angedacht, dort einen Proberaum für den Musikverein und andere Gruppenräume zu schaffen.“ Diese sollten den Vereinen insbesondere für ihre Jugendarbeit zur Verfügung stehen. Eine der drängendsten Maßnahmen ist laut Henne die energetische Sanierung des Gebäudes: „Es wird noch mit Elektrospeichern aus den 70er-Jahren beheizt“, sagte er. „Künftig soll es an die zentrale Nahwärmeversorgung der Gemeinde angeschlossen werden.“ Henne rechnet allerdings nicht damit, dass vor dem kommenden Herbst mit den Arbeiten begonnen werden kann: „Das Denkmalamt ist eingeschaltet. Zunächst muss noch geprüft werden, was in dem historischen Gebäude überhaupt machbar ist.“

Für die neue Sporthalle an der Straße In der Au liegen die Pläne bereits seit 2010 vor, laut Henne sind nun auch die Förderbescheide da - es kann also losgehen. „Derzeit wird die Planung überarbeitet, das Baugesuch kommt dann demnächst in den Gemeinderat“, sagte Henne. Gegen Jahresende könne dann der Bau der 22 mal 44 Meter großen Halle beginnen, die teilbar sein wird und sowohl von den örtlichen Vereinen als auch für Wettkämpfe genutzt werden kann.

Laucherthaler Straße wird saniert

Bereits ausgeschrieben sind die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Laucherthaler Straße. Auf einem Teilstück von rund 400 Metern Länge müssen Kanal und Wasserleitungen erneuert werden, „weil sie nicht mehr dicht sind“, sagte Henne. Auch die Straße selbst ist dort in keinem guten Zustand mehr - Fahrbahn und Gehwege bekommen daher auch eine Generalüberholung. Henne rechnet damit, dass die Arbeiten spätestens in der übernächsten Gemeinderatssitzung vergeben werden können. „Sie sollten im Frühjahr beginnen und vor dem nächsten Winter fertig sein.“ Zu guter Letzt möchte die Gemeinde den Rest des Baugebiets „Lehmgruben“ erschließen, dort können laut Henne noch sechs oder sieben Bauplätze entstehen.

Henne sich zufrieden mit dem Haushaltsplan: „Die gute Entwicklung setzt sich fort“, sagte er. Auch wenn die Verwaltung die Einnahmen vorsichtig kalkuliert habe, „können wir unsere Infrastruktur weiter verbessern beziehungsweise erhalten“. Besonders erfreulich sei, dass Sigmaringendorf seit fünf Jahren schuldenfrei ist. Sonja Nipp bedankte sich im Namen der Gemeinderäte bei der Verwaltung für die Ausarbeitung des Haushalts: „Dem können wir getrost zustimmen.“