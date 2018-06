Sig’dorfer Straßenfest 2015 ist gefährdet

Ergebnislos ist bisher die Suche nach einem Ausrichter für das Straßenfest im kommenden Jahr verlaufen. Bei der Sitzung des erweiterten Kulturausschusses, der sich aus Gemeinderäten und Vertretern aller örtlichen Vereine zusammensetzt, fand man noch keine Lösung. Deshalb will der Ausschuss sich im neuen Jahr noch einmal treffen.

Als Bürgermeister Alois Henne bei der Sitzung des erweiterten Kulturausschusses bekannt gab, dass bei ihm keine Bewerbung für einen Begünstigten und damit Ausrichter des Straßenfestes 2015 eingegangen sei, herrschte zunächst ratlose Stille im Foyer der Donau-Lauchert-Halle. Nur langsam kam die nach einer Lösung suchende Aussprache in Gang. Es gab einige Vorschläge, darunter auch die Ausrichtung für alle am Fest beteiligten Vereine und Gruppen. Bei einer solchen Regelung würde der gesamte Erlös in einen Topf kommen und jeder Teilnehmer, egal welcher Größe, den gleichen Betrag erhalten. Schon einmal, im Jubiläumsjahr der Gemeinde im Jahr 1999, war das so geregelt.

Weitere Sitzung erforderlich

Für ein gemeinsames Fest mit allen Teilnehmern als Nutznießer müsste ein Organisationsteam gebildet werden. Dafür meldete sich bisher nur Feuerwehrkommandant Achim Ott. Auch als Jürgen Müller vom Musikverein als erfahrener Organisator signalisierte, dass die Musiker einen bestimmten aufwendigen Teilbereich übernehmen würden, tat sich nichts. So blieb Bürgermeister Alois Henne nichts anderes übrig, als alle Teilnehmer zu einer weiteren Sitzung im Januar einzuladen, um eine Lösung oder einen Ausrichter dieses personalintensiven Gemeindefestes zu finden.

Bei der Zusammenkunft begrüßte Bürgermeister Henne auch den neuen Wirt des Gasthauses Donau-Hirsch und der Donau-Lauchert-Halle, Uwe Lumb, der das Lokal in wenigen Wochen nach der gründlichen Umgestaltung eröffnen will.

Die vorgesehenen Veranstaltungen aller örtlichen Organisationen für das Jahr 2015 waren bereits im Rathaus abgegeben und dort in einem Jahresplan zusammengestellt worden. Bürgermeister Henne ging alle 250 Eintragungen mit den Anwesenden durch. Bei mehreren Terminen konnten dann im gegenseitigen Einvernehmen Ausweichtage gefunden und damit Überschneidungen vermieden werden.

Jürgen Müller vom Musikverein bedankte sich bei allen Mitwirkenden im Namen seines Vereins, der das vergangene 35. Straßenfest organisiert hatte. Der Erlös soll unter anderem für die Schaffung von Proberäumen, die Ausbildung der zahlreichen Jugendlichen und die Instrumentenbeschaffung eingesetzt werden. Müller legte die Abrechnung vor und nach dem Prüfbericht von Achim Ott erfolgte die einstimmige Entlastung. Bürgermeister Henne lobte die wieder hervorragende Organisation des Festes durch die Musiker und bat die Verantwortlichen in Vereinen und Gruppen, sich in den verbleibenden Wochen bis zur nächsten Zusammenkunft über eine Lösung des Straßenfestes im nächsten Jahr Gedanken zu machen.