Sig’dorfer schreibt Song über seine Kuh Sine (mit Video)

Wolfgang Kehrle aus Sigmaringendorf hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Obwohl er schon Rentner ist, will er mit einem eigenen Song bei einem Nachwuchs-Wettbewerb mitmachen. An dem Wettbewerb, der am Wochenende im Rahmen des Pfullendorfer Seefestes stattfindet, beteiligen sich außer Kehrle etwa fünf weitere vor allem junge Sänger beziehungsweise Bands. Die Auftritte sind für den Samstag von 16 bis 18 Uhr geplant.

Das Event heißt Mallorca-Schlager-Party, und gesucht werden Songs, die Stimmung verbreiten und sich zum Mitmachen eignen. Genau das glaubt Wolfgang Kehrle mit seinem Lied „Meine Kuh Sine“ zu haben. „Mein Song ist im Rhythmus rockig und vom Text her äußerst witzig“, erzählt er bei einem Besuch in der Redaktion. Auf die Idee kam er durch die Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“. Er selbst ist in dem Lied der einsame Cowboy, der wegen seiner eifersüchtigen Kuh keine Frau findet. Und so schreibt Kehrle in seinem Text: „Ja, meine Kuh ist extrem, ich darf nicht nach den Mädels seh’n. Und wenn ich gar mit einer tanz, dann schlägt sie mich mit ihrem Schwanz.“ Text und Melodie stammen von dem Sänger selbst.

Wolfgang Kehrle hat von seinem Stimmungslied in einem Tonstudio eine Playbackversion erstellen lassen und das Lied schon mehrfach aufgeführt, beispielsweise auf Beachpartys oder bei Fasnetsveranstaltungen. „Die Leute haben gelacht und mitgemacht“, erzählt er. Sein Publikum bestand bisher aus bis zu 500 Leuten. In Pfullendorf rechnet er mit deutlich mehr. Kehrle ist kein Alleinunterhalter, er hat nur diesen einen Song im Repertoire. Früher hat er als Jugendlicher in einer Band mitgemacht. Im vergangenen Jahr hat er nun sein altes Hobby wiederentdeckt.

Der gelernte Fotograf, der bis zu seinem Ruhestand in Aulendorf ein Fotogeschäft betrieben hat, hat hobbymäßig schon vieles probiert. So hat er einen Krimi geschrieben mit dem Titel „Herz Ass“. Er hat Aquarelle gemalt, er reitet und schwimmt gerne. Erst im vergangenen Jahr hat er eine große Leidenschaft aufgegeben, und zwar das Fallschirmspringen aus 4000 Metern Höhe. In den vergangenen 18 Jahren seien einige Hundert Sprünge zusammengekommen. „Auf Drängen meiner Liebsten, habe ich diesen Sport aufgegeben. Sie hatte ständig Angst um mich, wenn ich in Bad Saulgau ein Sprungwochenende verbrachte“, erzählt Kehrle.

Weißer Overall

Seine Lebensgefährtin, deretwegen der Aulendorfer nach Sigmaringendorf umgezogen ist, geht am Samstag mit nach Pfullendorf, um seinen Auftritt mitzuerleben. Er tritt in einem weißen Overall auf, den er mit selbstgemalten Bildern seiner Kuh Sina bemalt hat. Was die Partnerin nicht weiß: Dass er bei der Zeitung war und dass diese über ihn schreibt. Auf diese Überraschung freue er sich schon riesig. „Ich liebe Überraschungen“, versichert er. Er freue sich, wenn sie zu ihm sage: „Du bist ein Schlawiner.“

In Pfullendorf hofft er natürlich, gut abzuschneiden, trotz seines nicht ganz passendes Alters für einen Nachwuchs-Wettbewerb. Sein großer Traum ist es, seinen Song in Mallorca mal aufzuführen. „Da möchte ich live dabei sein“, schwärmt Wolfgang Kehrle.

Zu Wolfgang Kehrle gibt es im Internet ein Video

www.schwaebische.de