Sig’dorfer Feuerwehrleute bekommen höhere Entschädigung

Der Sigmaringendorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend über die Neufassung der Feuerwehrsatzung sowie der Feuerwehrentschädigungssatzung beraten.

Bei der neuen Feuerwehrsatzung geht es im Wesentlichen darum, die Durchführung von Versammlungen und Wahlen zu regeln, wenn keine Präsenzveranstaltungen möglich sind. Dieses Problem sei im Laufe der Corona-Pandemie hinzugekommen. Grundlage sei die neueste Mustersatzung des Gemeindetags vom Februar dieses Jahres, in der entsprechende Regelungen bereits eingearbeitet seien. Außerdem soll ein Amt künftig auch von mehreren Personen gemeinsam getragen werden können. „In den vergangenen Jahren zeichnet es sich immer mehr ab, dass die Bereitschaft zur Übernahme wichtiger Posten wie Stellvertreter, Kassenverwalter, Schriftführer oder Gerätewart unter den Mitgliedern immer weiter abnimmt“, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger. Dem soll mit der neuen Regelung entgegengewirkt werden.

Bei der Feuerwehrentschädigungssatzung haben die Räte für eine Erhöhung sämtlicher Entschädigungszahlungen gestimmt, da die letzte Erhöhung 2011 beschlossen wurde. So bekommt der Kommandant ab sofort, eine Pauschale von 83 Euro pro Monat, was maximal 1000 Euro im Jahr ergeben. Bisher lag die Pauschale bei 500 Euro pro Jahr. Der stellvertretende Kommandant hat bisher 300 Euro pro Jahr erhalten und bekommt ab sofort 400 Euro. Schriftführer und Jugendfeuerwehrwart bekommen 300 statt 200 Euro pro Jahr und der Kassierer 150 Euro pro Jahr. Durch den erhöhten Arbeitsaufwand beim Gerätewart, wird dieses Amt mit 50 Prozent der Kommandantenentschädigung, also mit 500 Euro pro Jahr vergütet. Für den Fall, dass sich ein Amt auf mehrere Positionen aufteilt, würde die Entschädigung laut Satzungsentwurf je anteilig gewährt werden.

Auch die Entschädigung für Einsätze wurde auf einen Durchschnittssatz von 12,50 Euro pro Stunde von zuvor 10 Euro nach oben korrigiert. Dabei habe sich die Gemeinde auch an Nachbargemeinden orientiert. Angefangene Stunden werden dabei ab sofort nicht mehr auf ganze, sondern nur noch auf halbe Stunden nach oben korrigiert. Bei Überlandeinsätzen erhalten die Feuerwehrangehörigen gemäß der aktuell geltenden Vereinbarung im Landkreis Sigmaringen 15 Euro Stunde.