Sieben Blutspender ausgezeichnet

„Blut bedeutet Leben“ – unter diesem Motto durfte Bürgermeister Philip Schwaiger sieben Mehrfachspendern die Ehrennadel des DRK Blutspendedienstes Baden-Württemberg samt Urkunde für Zehn-, 25- und sogar 100-malige Blutspende überreichen. Nach zweijähriger coronabedingter Pause, in welchen die Auszeichnungen den Spendern postalisch zugestellt wurden, konnte die Feierstunde nun wieder unter normalen Bedingungen im Rathaus durchgeführt werden, berichtet die Gemeinde Sigmaringendorf in einem Schreiben.

Blut ist immer noch ein ganz besonderer Saft, wie einst der Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe definierte. Und Blut ist nicht nur das Lebenselixier des Menschen, es ist bei Verlust auch nur durch Blut zu ersetzen. Die Forschung läuft zwar auf Hochtouren, aber noch ist es nicht gelungen, Blut künstlich herzustellen. Das heißt: Im Fall des Falles sind Schwerverletzte und Schwerkranke auf Blutspenden angewiesen. Um eine Überlebenschance zu haben, um geheilt zu werden, brauchen sie nicht nur tüchtige Ärzte und gut ausgestattete Krankenhäuser, sie brauchen eben auch Blutkonserven. Und um diese in einem solchen Notfall vorzufinden, dafür muss es Menschen gegeben haben, die etwas vom eigenen Lebenssaft gespendet hatten. Rund 15 000 dieser Spenden werden in Deutschland tagtäglich benötigt, um Bluttransfusionen oder Medikamente, die aus Blutpräparaten hergestellt werden, bereitstellen zu können.

„Am Beginn dieser hilfreichen Kette stehen Sie, liebe Spenderinnen und Spender. Ihre gute Tat erst schafft die Voraussetzung, dass anderen geholfen werden kann. Sie schenken einem anderen Menschen die Wiederherstellung seiner Gesundheit und oft sogar ein zweites Leben,“ so Bürgermeister Schwaiger in seiner Ansprache.

Er dankte den Spenderinnen und Spendern sowie den vielen Ehrenamtlichen des DRK-Blutspendedienstes für ihre selbstlose und couragierte Denkweise: „Unsere Gesellschaft lebt davon, dass Menschen Gemeinsinn zeigen, dass sie nicht nur an sich, sondern auch an andere denken.“ Und die Spendenbereitschaft ist groß. Im Landkreis Sigmaringen kamen 2021 insgesamt 10 332 Spenden zusammen, in Sigmaringendorf waren es bei vier Spendeterminen deutlich über 500 Spenden.

Geehrt wurden für zehnmalig geleistete Spende Sven Körner, für 25-malige Spende Boris Kraft, Hubert Rommel, Beatrix Speker und Rudolf Zoller sowie für 100-malige Spendenbereitschaft Anita Stark und Hans-Peter Stumpp.