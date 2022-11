Senioren sind in umgekipptem Volvo eingesperrt - Auto ruft selbst nach Hilfe

Die Jahresabschlussfeier des Schwäbischen Albvereins in Sigmaringendorf endete am Mittwochabend für zwei Teilnehmer mit einem gewaltigen Schrecken.

Eine 76-Jährige wollte nach Ende der Feier gegen 19 Uhr gemeinsam mit einem Mitfahrer am Bürgerhaus aufbrechen, dafür stiegen die beiden in den Volvo der Dame. Weil jedoch die Rückfahrkamera des Autos beschlagen war, konnte die Fahrerin beim Zurücksetzen nichts sehen – was sie augenscheinlich jedoch nicht vom losfahren abhielt. Eine folgenschwere Entscheidung.

Das Auto rutschte nach wenigen Metern Fahrt eine Böschung hinab und kippte auf die Beifahrerseite. Für die beiden Insassen bot sich keine Chance, sich aus dem Auto zu befreien. Doch das Duo hatte Glück im Unglück: Ein Assistenzsystem des Auto setzte eigenständig einen Notruf ab.

Kurze Zeit später war ein Großaufgebot mit mehreren Dutzend Rettungskräften zugegen – Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen. Auch die verbliebenen Vereinsmitglieder im Bürgerhaus hatten inzwischen Wind von der Sache bekommen.

Innerhalb weniger Augenblicke wird jedoch klar: Die Fahrzeuginsassen sind unverletzt, das Großaufgebot ist nur da, weil zunächst unklar war, um wie viele Verletzte es sich handeln könnte. Die Feuerwehr kann die eingeschlossenen Albvereinler schließlich aus dem Fahrzeug retten.

Übrigens: Der Albverein hat im Bürgerhaus gefeiert, weil es am eigenen Vereinsheim zu dunkel gewesen wäre.