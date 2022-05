Schwäbischer Albverein im Dorf blickt positiv in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstand Claus Bayer begrüßte bei der HV 60 Mitglieder des AV, insbesondere BM Philip Schwaiger und den stellvertretenden Gauobmann, Gerhard Theike. Er bedankte sich bei den Mitgliedern, Wanderführern, sowie beim Ausschuss für die gute Zusammenarbeit. Zur Totenehrung hatte Horst Pleyer wieder ein besinnliches Video der verstorbenen neun Mitglieder vorbereitet. Die Berichte der Fachwarte folgten: Wegewart Gerhard Fröhle erinnerte an verschiedene Arbeitseinsätze, als Ziel gab er die Erneuerung des Waldlehrpfades an. Den Bericht der Familiengruppe übernahm Claus Bayer, für die verhinderten, Hermann Brodmann und Judith Mertins. Die Wanderungen und vor allem die Aktionen, wie Rübengeister, kamen sehr gut an. Ab 2022 werden zwei verschiedene Familienwanderungen, für kleinere Kinder und für die größeren separat, angeboten und man darf da positiv in die Zukunft schauen. Wanderwartin Dagmar Lüdtke ließ nochmals alle Aktivitäten Revue passieren. Für die Senioren hatte Gisela Maurus ihren Bericht vorgetragen und an schöne Zusammenkünfte erinnert. Im Kassenbericht kam Wolfgang Metzger in seiner lockeren Art zum Ergebnis, es passt noch beim AV. Kassenprüfer Ottmar König bestätigte eine saubere Kassenführung und bat um Entlastung. Die Satzung aus dem Jahre 1987 musste überholt werden und die Änderung wurde einstimmig angenommen. BM Schwaiger dankte den AVlern für ihren Einsatz, vor allem für die Betreuung der Freizeitanlage am Bitzehau, sowie für die Erhaltung der Wanderwege. „ 54 Aktivitäten habe ich mitgezählt, das ist ja jede Woche eine“, stellte er fest. Beim Straßenfest ist der Albverein wieder mit dabei. Bei den anstehenden Wahlen, die BM Schwaiger leitete, wurden die bisherigen Ausschussmitglieder, neu Gerlinde Ernst, der Vorsitzende Claus Bayer und Kassier Wolfgang Metzger, einstimmig bestätigt: Marianne Neuberger wurde als neue Schriftführerin für die ausscheidende SF Angelika Boos ins Gremium gewählt. Ebenso Inge Fröhle, die das Amt der Seniorenwartin von Gisela Maurus übernommen hat. Claus Bayer lud noch zu einer dreitägigen Radtour und einer viertägigen Wanderfahrt ein. Namens der Vorstandschaft dankte Wolfgang Metzger Claus Bayer und seiner Ehefrau Anni für Ihren Einsatz im Verein und übergab zwei kleine Präsente. Als Abschluss folgte die beliebte Fotoschau von Horst Pleyer der vergangen zwei Wanderjahre.