Schwäbischer Albverein Sigmaringendorf wandert fünf Tage in Kärnten

Die Wandergruppe des Schwäbischen Albvereins Sigmaringendorf hat in einer fünftägigen Wander- und Kulturfahrt nach Kärnten (Österreich) sorgfältig ausgewählte Touren unter dem Motto: „Wandern mit Genuss“ erlebt. Die Wander- und Busrouten führten durch ganz Kärnten, hin zu Seen und Wasserfällen, über Hochalpenstraßen, durch flache Landstriche und natürlich auf die höchsten Berge. Die durchwegs gut begehbaren Wegverläufe boten den 45 Senioren Abwechslung und Erlebnis. Die einfachen bis mittelschweren Touren dauerten zwei bis fünf Stunden.

Erstmals hatten Anni und Claus Bayer die mehrtägige Wanderfahrt nach den Wünschen des Albvereins gebucht. Zwei örtliche Wanderführer begleiteten die Gruppe an drei Tagen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück im Familienhotel Pacher wurden die Wanderstiefel angelegt und die Gruppe startete zuerst mit dem Bus zu den Nockbergen und an die Zechnerhütte. Eine Wanderung in zwei verschiedenen Gruppen zum Aussichtsberg „Königsstuhl“ auf über 2300 Metern Höhe bei schönem Bergwetter belohnte für die Anstrengungen beim Auf- und Abstieg. Daraufhin fuhr die Gruppe zum Südufer des Millstätter Sees. Von dort war eine Schifffahrt von Döbriach nach Millstätt gebucht.

Am Samstag stand die Fahrt zur Großglockner Hochalpenstraße nach „Heiligenblut“ mit Besuch der gotischen Wallfahrtskirche mit seinem Bergsteigerfriedhof an. Dort wurde auch das traditionelle Morgenlob abgehalten, das von Gisela Maurus inhaltlich vorbereitet worden war und ein paar besinnliche Gedanken mitgab. Bei der Weiterfahrt zum Gletscher „Pasterze“ auf der „Kaiser-Franz-Josefs-Höhe“ konnten die Wanderer Murmeltiere und Steinböcke aus der Nähe bestaunen.

See reicht fünf Kilometerin den Berg

Den Abschluss dieses Tages bildete auf der Rückfahrt der Besuch der Edelbrennerei Kuenz in Lienz mit Führung in den eigenen Obstgärten und Probe der hochwertigen Erzeugnisse. Der Sonntag stand dann ganz unter dem Thema „Wandern- und Kultur“ in der Künstlerstadt Gmünd und entlang des Maltatals. Dazu gehörten viele Wasserfälle entlang der „Malta-Hochalm-Straße“ bis zur „Kölbreinsperre“, eines Stausees, der fünf Kilometer in die Berge reicht. Den kulinarischen Abschluss bildete eine Fahrt mit dem „Nationalparkzug“ zum Gasthaus „Himmelbauer“.