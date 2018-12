Schwäbischer Albverein feiert Waldweihnacht

Zum Jahresabschluss hat der Schwäbische Albverein Sigmaringendorf am vergangenen Wochenende wieder seine traditionelle Waldweihnacht veranstaltet. „Von drauß vom Walde komm ich her...“, treffender könnte man die Stimmung kaum beschreiben, als sich der Nikolaus (Inge Fröhle) und sein Knecht Ruprecht (Joachim Seitz), voll bepackt mit großen Schritten aus dem nahen Wald auf die Wanderschar zugingen.

Zuvor war die aktive Wandergruppe unter der Führung von Claus Bayer über den Stauden nach Scheer und an der Donau entlang zurück in Richtung Waldbühne gewandert. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichten die Wanderer die Höhe am Brand oberhalb von Sigmaringendorf, von wo sich einen schöner Ausblick auf das beleuchtete Dorf bot. Ein wenig später war die Familiengruppe mit Hermann Brodmann und der Seniorengruppe losgegangen, um durch den nächtlichen Wald zum vereinbarten Treffpunkt zu gelangen. In diesem Jahr gab es eine Punktlandung und beide Gruppen mit insgesamt über 60 Teilnehmern trafen sich am Waldesrand, um mit Liedern auf den Nikolaus zu warten.

Die vielen Kinder waren überwältigt vom Auftritt des Nikolaus, als dieser im Fackelschein aus dem Wald kam. Die besonders mutigen Kinder trauten sich, dem Nikolaus einen Spruch aufzusagen. Schließlich überreichte Knecht Ruprecht jedem Kind eine Tüte mit Süßigkeiten vom Verein. Mit den besten Wünschen für das kommende Jahr verabschiedete sich der Nikolaus. Die große Wandererschar aber zog in einer Fackelwanderung hinab in den Ort zur Abschlussfeier im katholischen Gemeindehaus.

Nach den frischen Winden tat das Aufwärmen in der von Glühweinduft erfüllten Stube gut. Zum Glühwein und Punsch gab es dort selbst gebackenen Lebkuchen von Marianne Geschwender und Hilde Ott. Die Kinder sausten gleich in Richtung der Mal- und Bastelecke, die Petra Brodmann und Lucia Möller vorbereitet hatten. Als es etwas ruhiger wurde, verbreiteten Ottmar König und Albert Rebholz mit ihren Zithermelodien adventliche Stimmung im Saal. Claus Bayer bedankte sich bei allen Gästen für ihr Kommen und stellte eine Wiederholung der Veranstaltung im kommenden Jahr in Aussicht.