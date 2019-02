Schreibmaschine ist haltbarer als Smartphone

Mit dem traditionellen Schmelzeball ist die Fasnachtsgesellschaft Laucherthal am Samstag in die Hausfasnet gestartet. Unter den närrischen Gästen begrüßte Zunftmeister Christof Käppeler Bürgermeister „Prinz Philip I.“ mit Gattin, sowie den Altbürgermeister Henne. Zu den langjährigen Stammgästen des Balles zählten die Bewohner der „Zylinderstroß“, Vertreter der Strohmannzunft wie auch der Narrenbrüder Heudorf und der Donauhexen Sigmaringendorf und die „Schmeier Putzkolonne“.

Nachdem auch dieses Jahr der „Projekt-Fanfarenzug“, der sich eigens zum Ball wieder zusammengefunden hatte, unter Beweis stellte, dass er das Spielen nicht verlernt hat, leiteten die beiden Moderatoren des Balls, Daniela Kanthack und Tobias Göser, zum ersten Programmpunkt über. Mit Temperament akrobatisch eröffneten sie das Programm.

In einem wunderbar dargebrachten Sketch von Claudi und Bille ging es um „hängendes F“ an einer alten Schreibmaschine, an der Claudiasehr hängt. Das Problem war schnell erkannt – Bille Holl wusste gar nicht was sie vor sich hatte. Wie kann man nur mit diesem Gerät Musik hören, Filme schauen oder E-Mails senden? Doch Claudi braucht das alles nicht, denn sie macht das Radio an, geht ins Kino oder telefoniert und kommt zum Schluss, dass man keinen Computer braucht. In den 40 Jahren musste sie die Schreibmaschine erst dreimal reparieren lassen, wogegen Bille feststellte, dass man in dieser Zeit bestimmt schon 36 Computer weggeschmissen hätte.

Anschließend lud Claus R. Müller zur jährlichen närrischen Rundschau ein. Wie es seit vielen Jahren Brauch ist, amüsierte er sich über die kleinen Missgeschicke seiner Mitmenschen und brachte diese in gereimter Form und selbst illustriert dar. Das Publikum freute sich über Geschichten von einer Handysuche, einem Jahrgängerausflug, oder der Weihnachtsbäckerei und nicht zuletzt machte Müller seine Prophezeiung vom letzten Jahr wahr. Die Schonzeit für Schwaiger ist vorbei und er berichtete darüber, dass man für Philip Schwaiger einen Baum pflanzte. Ob es wohl eine größere Bedeutung habe, dass man für ihn eine Trauerweide setzte, konnte er allerdings auch nicht beantworten.

Die Vorzüge des Thermomix

Die Funkenteufel „Sing-Schräge-Funken“ würdigten in ihrem Liebeslied „Ti amo“ die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eines Thermomix. Dabei stellte sich heraus, dass dieses Wundergerät auch für Männer viele Einsatzmöglichkeiten hat. Im zweiten Lied besangen sie die Vorzüge der Tupperschüssel.

Vor der Pause luden die Ledigen zu einem Ausflug in den Dschungel ein und tanzten schwungvoll und rasant in Affenkostümen. Ohne Zugabe durften sie nicht von der Bühne.

Nach der Pause versetzten die FGL-Ladies die Zuschauer nach Ägypten und zeigten eine perfekt gekonnte Choreographie als Mumien und ägyptische Tänzerinnen und wurden ebenfalls nicht ohne Zugabe entlassen. Das offizielle Programm wurde, auch dieses Jahr wieder, von den Schmelzern beendet. Als „Schmelze-Brothers“ mit Anzug und Sonnenbrillen zu Bluesmelodien brachten sie das Publikum auf Touren.

Eigentlich wollten die Moderatoren den gelungenen Ball nach zweieinhalb Stunden beenden. Dann aber kündigte sich ein Überraschungsauftritt der Musikgruppe „Fasnetsband(e) Annada“ an, der die Zuhörer nicht nur mit Pauken und Trompeten von ihren Sitzen holte, sondern auch mit viel Spaß am Musizieren zum Mitsingen angeregte.

Anschließend wurde ausgelassen mit Musik von „DJ Magge“ bis weit nach Mitternacht getanzt.