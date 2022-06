Schon wieder: Unbekannte verwüsten Grillplatz in Sigmaringendorf

Bislang Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen den Grillplatz in der Verlängerung des Brandweges in Sigmaringen verwüstet.

Dachziegel wurden heruntergerissen

Die Täter rissen Polizeiangaben zufolge an mehreren Stellen die Dachziegel der Grillhütte herunter. Außerdem hinterließen die Unbekannten großflächig Müll und leere Alkoholflaschen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen der Randale und bittet Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Telefon 07571 / 10 40 zu melden.