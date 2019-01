Schicksal der Anne Frank kommt auf die Theaterbühne

„Anne Frank – in Sicherheit gefangen“ heißt das neue Stück der Jugendspieler der Waldbühne Sigmaringendorf, das im Februar aufgeführt wird. Das geht aus einer Pressemitteilung der Waldbühne hervor.

Wie es sich angefühlt haben könnte, seine Jugend eingesperrt und in ständiger Angst verbringen zu müssen, dieser Frage haben sich Jugendspieler der Sigmaringendorfer Waldbühne gestellt. Unter Anleitung der Theaterpädagogin Nadja Kiesewetter haben sie ein szenisches Spiel erarbeitet, das sich mit dem Schicksal der drei Jugendlichen Anne und Margot Frank und Peter van Pels beschäftigt.

Lebensbedingungen für Juden verschlechtern sich

Als Grundlage für das Stück diente das berühmte Tagebuch der Anne Frank. Die Familie Frank emigrierte unter dem Druck der Judenverfolgung in Deutschland im Jahr 1934 in die Niederlande. Doch nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 verschlechtern sich auch dort die Lebensbedingungen für Juden rapide. 1942 versteckt sich die Familie im Hinterhaus der ehemals von Otto Frank geleiteten Firma vor den Nazis. Rund zwei Jahre lang bleiben dort acht Menschen auf engstem Raum untergetaucht, bis sie 1944 doch noch entdeckt und verhaftet werden. Fast alle sterben einen grausamen Tod im nationalsozialistischen Holocaust, als Einziger überlebt Vater Otto Frank.

Insgesamt sechs Aufführungen im Alten Schlachthof

Die Jugendspieler der Waldbühne interessierte bei Ihrer Arbeit an der Thematik besonders, was die drei Jugendlichen im Versteck, Anne, ihre Schwester Margot und Peter van Pels, empfunden haben könnten. So erarbeiteten sie ein szenisches Spiel, das eine Annäherung an deren Gefühlswelt darstellt. Gezeigt wird das Stück mit dem Titel „Anne Frank – In Sicherheit gefangen“ in insgesamt sechs Aufführungen im Alten Schlachthof in Sigmaringen am 8., 9. und 10. sowie am 15., 16. und 17. Februar, jeweils ab 19 Uhr.

Karten können in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen im Vorverkauf erworben werden, sowie, falls noch vorhanden, an der Abendkasse, jeweils zum Preis von zehn Euro (ermäßigt: acht Euro).