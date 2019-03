SC Sigmaringendorf/Laucherthal erhält Förderpreis

In den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen wurde der Sportclub Sigmaringendorf/Laucherthal von der WLSB-Sportstiftung für seine vorbildlichen und präventiven Maßnahmen ausgezeichnet.

In der Kategorie „Soziale Kompetenz“ erhielt der SC den Förderpreis in Höhe von 4000 Euro für das Präventions- und Schutzkonzept-Projekt. Die beiden Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 1500 Euro gingen an den SV Leonberg/Eltingen und den SV Winnenden.

Ausbildung in Selbstverteidigung

„Das Projekt des Sportclubs ist inhaltlich vorbildlich und präventiv“, sagte Marcus Wittkamp, Leiter Gesellschaftliches Engagement bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, in seiner Laudatio. Das Präventions- und Schutzkonzept sei mittlerweile durch den Beschluss der Mitgliederversammlung Bestandteil der Satzung des Sportclubs und somit für alle Vereinsmitglieder bindend. Damit jedoch noch nicht genug – in einem zweiten Schritt werden derzeit die Kinder und Jugendlichen im Bereich Selbstverteidigung ausgebildet und über Gewalt- und Suchtprävention informiert. Auch die Eltern werden in diese Präventionsarbeit mit eingebunden. „Wir möchten mit diesen Schritten auch Eltern und Verantwortliche aus anderen Vereinen ansprechen um den Schutz der Kinder und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern“, sagte SC-Vorstandmitglied Rolf Münzer. Mit dem Preis werde dies leichter gelingen. WLSB-Präsident Andreas Felchle betonte, dass Menschen körperlich in Bewegung zu bringen im Mittelpunkt des organisierten Sports stehe. Aus diesem Grund vergebe die WLSB-Sportstiftung jedes Jahr mit den Partnern Alfred Kärcher, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie dem Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg jeweils einen Förderpreis und zwei Anerkennungspreise in den Kategorien „Ehrenamtliches Engagement“, „Kooperationen“, „Soziale Kompetenz“ und „Umwelt und Ressourcen“ an Vereine in Baden-Württemberg.